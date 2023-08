【税込】 new Nintendo 3DS LL＊メタリックブラック＊ケース付き＊アイルー 携帯用ゲーム本体

new Nintendo 3DS LLのメタリックブラックです!

new Nintendo 3DS LLのメタリックブラックです!⭐︎動作確認済み⭐︎⭐︎初期化済み⭐︎●3DS 本体 メタリックブラック●タッチペン●ケース(アイルー)※充電器ありません‼︎‼︎特に傷や汚れは見当たりせんが使用はしています!買ってからほとんど使用せずケースに入れ保管していました!本体には上と下の画面に画面シートが貼ってあります!3DSを買った際に画面シートも同時購入し使用前に貼ったものです!アイルーのカバーはマジックテープを外すとアイルー装備が取れる仕組みになっていてとても可愛くてお気に入りでした笑カバーも特に汚れなどは見られませんでした!全アイテム、綺麗な方だとは思いますが中古品です!上記ご理解頂ける方のみご検討ください^ ^

