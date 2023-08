サイズM

美品34 supreme cargo pants シュプリーム カーゴ パンツ

股上39

股下63

わたり幅31

裾幅12

ウエストFREE 70

古着につき、やや使用感はありますが

目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です!

【フォロー割】

フォローして下さった方には表示価格から

1999円以下→100円引き

2000円〜4999円→200円引き

5000円〜9999円→300円引き

10000円〜19999円→500円引き

20000円〜29999円→1000円引き

30000円〜39999円→1500円引き

40000円以上→2000円引き

させていただきます(^^)/

★ご購入前にコメント欄にフォローして頂いた旨をお知らせ下さい。

状態ランクB

S: 新品または未使用品

A: 使用感をほとんど感じない

B:多少の使用感はあるが比較的良い状態

C:多少の使用感はあるが着用に問題なし

D: 僅かな汚れやダメージ有り

E: 気になる程度の汚れやダメージ有り

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフアールツー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

