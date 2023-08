頭皮ケアの方は未使用、お肌ケアの方は1度使用しました。

ヤーマン 超音波トリートメント シャインプロ HC-21

美容院にて去年12月末に購入しましたがしよう機会が無いので出品致します。

YA-MAN頭皮、お肌の美顔器

YAMAN BS for Salon PSM-110B-3

ヴェーダスカルプブラシ BS for Salon

メーカー名: YA-MAN

YAMANPROFESSIONAL

商品名: ヴェーダスカルプブラシBS for Salon

定価 99,000(税込)

外形寸法 : 約W54mm × D180mm × H56mm

付属品:SCALP用アタッチメント

FACE用アタッチメントACアダプター

充電器(USBケーブル付:長さ1m)

取り扱い説明書

電気バリブラシとの違いは

値段が約半額

毎分7000回のバイブレーション機能あり

頭皮と顔用のアタッチメントが別になっている

イオン導出機能あり

イオン導入機能あり

お風呂でつかえる防滴機能(IPX5)

防滴使用なので、防水使用ではないなで、お風呂の中に落とした場合は故障の原因になりますので注意お願いします。

※こちらの商品はプロ仕様となっております。

市販のやつに比べてお値段が3倍ぐらい高いです。

一般品と比べてリフトアップ率が高くなっています。

イオン導入機能あり

イオン導出機能あり

詳細に関しましてはYA-MANホームページをご参照ください。

商品の情報 ブランド ヤーマン 商品の状態 未使用に近い

頭皮ケアの方は未使用、お肌ケアの方は1度使用しました。美容院にて去年12月末に購入しましたがしよう機会が無いので出品致します。YA-MAN頭皮、お肌の美顔器YAMAN BS for Salon PSM-110B-3ヴェーダスカルプブラシ BS for Salonメーカー名: YA-MANYAMANPROFESSIONAL商品名: ヴェーダスカルプブラシBS for Salon定価 99,000(税込)外形寸法 : 約W54mm × D180mm × H56mm 付属品:SCALP用アタッチメント FACE用アタッチメントACアダプター 充電器(USBケーブル付:長さ1m) 取り扱い説明書電気バリブラシとの違いは値段が約半額毎分7000回のバイブレーション機能あり頭皮と顔用のアタッチメントが別になっているイオン導出機能ありイオン導入機能ありお風呂でつかえる防滴機能(IPX5)防滴使用なので、防水使用ではないなで、お風呂の中に落とした場合は故障の原因になりますので注意お願いします。 ※こちらの商品はプロ仕様となっております。市販のやつに比べてお値段が3倍ぐらい高いです。一般品と比べてリフトアップ率が高くなっています。イオン導入機能ありイオン導出機能あり詳細に関しましてはYA-MANホームページをご参照ください。

