格安販売中 MONOGRAPH TWICE What Love? is K-POP/アジア

TWICEのMONOGRAPH、What is Loveです。
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開封後、大切に保管しておりましたが長期自宅保管のため気になる方はご購入お控えください。
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初期からある表面や内面の細かいスレや傷、中古品ということをご理解いただきご購入お願い致します。
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ゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)にて、しっかり防水をしエアークッションに包み、袋に入れ発送致します。
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バラ売り不可。
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