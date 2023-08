990v4 ファイナルエディションです。2022年9月頃に未使用のB品をebayで購入しました。3回着用しています。中古品ですので、ご理解ある方はどうぞ。気になる点や質問がございましたら、購入前にご確認お願いします。

NIKE AIR Force1 HUF quake



ballaholic × asics GLIDE NOVA FF 2 24cm

詳しくはわかりませんが、ヌバックレザーの色味が左右で大きく異なるのでB品指定になっているのかと思います。左側のアウトソール底面にサインペンのようなもので35と書いてあります。作り的に本物だとは思いますが、B品であることをご承知ください。

ミズノ HW11L 安全靴 作業靴 スニーカー MIZUNO メンズ 限定



NIKE エア モアアップテンポ96

オールヌバックなので履きジワがあります。また、アウトソール底面は汚れがあります。写真をご確認ください。

Supreme Vans Skate Grosso Mid 黒26.5キムタク



ナイキ NIKE エアジョーダン1 シカゴ 28 cm

インソールはNEW BALANCE サポーティブリバウンドインソールに替えてあります。元々ついていたインソールもありますので、一緒におつけします。元箱、タグはご用意ございません。

Nike Air More Uptempo 96 Black and Red



26.0cm ニューバランス UALGSTBC Rainier

定価 ¥39,600

エアジョーダン11 レトロ Low ホワイト、セメントグレー 28サイズ 中古

Made in USA

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

990v4 ファイナルエディションです。2022年9月頃に未使用のB品をebayで購入しました。3回着用しています。中古品ですので、ご理解ある方はどうぞ。気になる点や質問がございましたら、購入前にご確認お願いします。詳しくはわかりませんが、ヌバックレザーの色味が左右で大きく異なるのでB品指定になっているのかと思います。左側のアウトソール底面にサインペンのようなもので35と書いてあります。作り的に本物だとは思いますが、B品であることをご承知ください。オールヌバックなので履きジワがあります。また、アウトソール底面は汚れがあります。写真をご確認ください。インソールはNEW BALANCE サポーティブリバウンドインソールに替えてあります。元々ついていたインソールもありますので、一緒におつけします。元箱、タグはご用意ございません。定価 ¥39,600Made in USA

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

希少 28cm Supreme Bad Brains VANS SK8 Hiアディダス ウルトラブースト 27.5 adidas × IVY PARKコービー5 kobe5 新品未使用 26.5cm美品 Reebok インスタポンプフューリー 赤 24cmアディダス adidas ウルトラブースト20 EG0754 26cmグッチ スニーカー ライトン ドナルドキコ アシックス ゲルニンバス9【Off-White】Nike AirForce 1 Mid PineGreenナイキ エアジョーダン1 LOW ゴルフ ホワイト クロコダイルスキン28.5On クラウドストラトス ランニングシューズ オールブラック 29cm