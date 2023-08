交換無料！ All 2023美品山と道UL Weather Lサイズ Black Pants その他

2023美品山と道UL All Weather Pants Black Lサイズになります。5/29

右臀部にポケットがついた新モデルです。一度使用しています。

商品は美品ではありますが、個人保管であることをご理解の上ご購入いただけますようお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

