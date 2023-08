■商品詳細

ヒステリックグラマー デニムウエスタンシャツ

チェーン刺繍がワンランク上の雰囲気を演出。

プロの技ともいえるチェーンステッチは、独特の風合いと立体感でヴィンテージのようなかっこよさが魅力です。

【The Guilty Parties】

ライトオンスのシャンブレー生地に、ダブルフラップポケット、そしてネームワッペンを貼り付けた贅沢な一着。

おすすめです。

ダブルタップス テンダーロイン ネイバーフッド シュプリーム クーティ チャレンジャー ラッツ ケンゾー RRL クライミー アベイシングエイプ エクストララージ ステューシーなどお好きな方にもおすすめです。

■ブランド / wacko maria

■サイズ表記 / L

着丈 70㎝

身幅 52㎝

袖丈 20㎝

肩幅 44㎝

商品サイズの詳細はすべて実寸となっております。採寸の僅かな誤差はご了承ください。

■商品状態

襟元に僅かな使用感がありますが、目立つキズや汚れはなくまだまだ着用いただけます。

出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが、多少の汚れや傷などがある場合がございます。

発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。

●迅速な対応を心掛けております。

●喫煙者やペットはおりませんのでご安心ください。

●気になる点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

iD.023434-3300

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

