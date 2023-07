ご覧いただきありがとうございます。

こちらは大谷翔平選手の貴重なトレーディングカード、「2018 Topps Now Moment of The Week #MOW1 Babe Ruth & Shohei Ohtani」です。

このカードは、大谷翔平選手の歴史的な瞬間を刻んだ一枚です。

【商品の特徴】

レアな大谷翔平の記念カード:このカードは、大谷翔平選手のプレーを記念して作られた貴重なアイテムです。大谷選手の人気と評価が高まるにつれ、このカードの価値も上昇していく可能性が高いです。

PSA10グレードの最高品質カード:このカードは、専門機関であるProfessional Sports Authenticator(PSA)によって評価され、最高品質であるPSA10のグレードを受けています。カードの状態が非常に良く、コレクション価値が高いです。

【商品状態】

PSA10の鑑定を受けている良好な状態のカードです。

輸入品のため若干のスレやダメージがある場合がございます。見落とし等ございましたらご容赦ください。

画像を元にご判断いただき、ご了承いただけましたらご購入ください。

【商品サイズ】

横:8cm

縦:13.5cm

【保管環境】

自宅暗所にて保管しております。

タバコは吸っておらず、ペットも買っておりません。

【発送について】

水濡れ防止対策として袋に入れて発送します。

らくらくメルカリ便のネコポスにて東京都より発送予定です。

送料は出品者が負担いたします。

商品代金お支払い後、原則24時間以内に発送させていただきます。

【返金に関して】

万が一商品が不良品等だった場合、返金対応させていただきます。

商品到着後7日以内に取引ナビよりご連絡ください。

なにかご不明な点がありましたらお問い合わせください。

取引件数が少ないですが迅速かつ丁寧な対応を心がけますのでよろしくお願いします。

最後までお読みいただきありがとうございます。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

