【良好品】 美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ネクタイ ハイブランド 1152 ネクタイ

【ほぼ未使用】KITON/キートン イタリア製シルク クアトロピエゲ



✨✨ セット割引 ✨✨

合計金額から、下記の割引率となります!

2点購入 ➡️ 5% OFF

3点購入 ➡️ 10 % OFF

4点以上購入➡️ 15% OFF

※購入希望の商品全てに【1つ目】【2つ目】のようにコメントを入れてください。

● ブランド ●

LOUIS VUITTON

● サイズ (cm) ●

大剣幅 / 約9.5

● コンディション ●

特にダメージや汚れ等はございません。

⚫ 購入場所 ⚫

大手ブランド専門SHOP

真贋鑑定済み

● 補足 ●

折りたたんで発送いたします。

多少シワがついてしまう場合がありますが、当て布の上からアイロンやスチームを使用していただくか、クリーニングに出すのが良いかと思います。

● 発送方法 ●

匿名配送(ヤマト、日本郵便)を使用しています。

発送時にヤマトと日本郵便を入れ替えることがあります。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

