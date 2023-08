数年前、百貨店で購入しました。

数回使用後、自宅保管していました。

アンドレア アビアーニのMonetです。

リボンが可愛いらしく、モスグリーンと黒のバイカラーが落ち着いていてオシャレなバッグです。

カーフレザーを使用しており、柔らかい肌触りです。

マチが広く、見た目より中身が入ります。

ハンドバッグ、ショルダーバッグ

斜めがけが可能な機能性にも優れています!

革特有の傷の様な物は有りますが

目立った傷や汚れは有りません。

usedなので気になる方は、ご遠慮下さい。

定価7万円位?

サイズ…縦 約22㎝

横 約32㎝

マチ 約9㎝

カラー...グリーン×ブラック

柄・デザイン...無地

素材...本革

#アンドレアアビアーニ

#カーフレザー

#3way

#バイカラー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

