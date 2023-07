Beats by Dr Dre BEATS STUDIO3 WIRELESS シャドーグレー

新品未使用品ですが、検品のために開封、接続確認を実施しております。

・HEADPHONE TYPE: TRADITIONAL HP

・True Wireless: NOT TRUE WIRELE

・WIRED

・WIRELESS

・color: GRAY

・コードレス種類: 増設HP

・ノイズキャンセリング有

・バンドタイプ種類: ヘッドバンドタイプ

・ヘッドセット属性: 携帯電話

・ヘッドホン種類: 密閉型HP

・マイク有

・伝送種類: Bluetooth

・折りたたみ形状: 折りたたみ

・音声アシスタント機能有

・並行輸入品

・箱に一部損傷がありますが本体には影響ございません。

#BeatsElectronics

#BeatsbyDrDre

商品の情報 ブランド ビーツバイドクタードレー 商品の状態 新品、未使用

