ご覧いただきありがとうございますm(_ _"m)

U.S POLO ASSN 男女共用 腕時計 です!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

宜しければこちらもご覧下さい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★販売展示用在庫品ですが、特に目立った欠点はありません。

※展示未使用品です♬

※返品・交換はお受けできかねます。何卒ご了承ください。

※電池の残量が少なくなっています。電池残量は保証対象外となりますのでお早めに電池交換をお願いいたします。

保証書も付いてる安心の【正規品】です♬

ユニセックスなデザインですので、メンズ・レディースどちらでもお使い頂けます。カップルの共用腕時計としてもOKですネ☆彡

「U.S POLO ASSN ポロ・アッスン」は、米国で最も伝統ある競技運営組織である1890年設立の全米ポロ協会United States Polo Association (USPA) によって認定された唯一のブランドです。

未使用品ですので、安心してお使い頂けます(o^―^o)ニコ

♡ U.S POLO ASSN 腕時計 36mm US-1D-WH クォーツ

ユーエス ポロ アッスン 正規品 展示未使用品 メンズ レディース兼用

▼ ムーヴメント:クォーツ(日本製ムーブメント)

▼ 機能:3針表示

▼ バンド留め具:ディプロイバックル

▼ 防水性能:3ATM

▼ ケース素材:ステンレススティール(ローズゴールド)

▼ 風防素材:ミネラルクリスタル

▼ バンド素材:表・ファブリック/裏・レザー(アイボリー/レッド)

▼ 文字盤:マザーオブパール

▼ 付属:化粧箱、保証書

▼ ケース:直径 約36mm× 厚み約7mm

▼ バンド:腕周り 最大 約180mm程度まで、幅約15〜18mm

▼ 重さ:40g

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

