■■ご購入前に必ず説明文、画像、プロフィールの説明をお読み下さい■■

★フォロワー700人突破★

引き続きフォローして下さった方には、お値下げお約束致します!!!

コメントにてお申し出下さい!

【商品紹介】

LOUIS VUITTON ルイヴィトン の コットンパンツになります。

刺繍が可愛いパンツで個性溢れるデザイン♪

こちらは目立ったダメージはございません。

現在素材タグはございませんのでご了承下さい。

【購入元】 近鉄百貨店本店にて約3年前に購入

【サイズ】 S 平置きウエスト約37cm 丈約102cm

【素材】 コットン

【カラー】 ネイビー

【付属品】 なし

◆ご購入前の注意事項◆

※1 感覚や価値観には個人差があります。

トラブルを避ける為、中古品やヴィンテージ品などに

ご理解のない方、神経質な方はご購入をお控え下さい。

※2 取引にトラブルが起きないよう、

購入前に写真では見えない部分や、ご不明な点がございましたら

必ずコメントにてお問い合わせ下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

