別でも出品していますので、ご購入される場合には必ずコメントして頂き、出品者の了解を得てからご購入となります。ご了承下さいませ。

ワンピース KING OF ARTIST サンジ ピンク フィギュア 限定

初期傷などはメーカーに問い合わせ下さい。

ワンピース THE BEST EDITION フィギュア セット

何か有れば気軽にコメントお願いします。

18号 ギャルズ フィギュアセット

ご理解の程よろしくお願いします。

ドラゴンボール一番くじバータフィギュア

早い者勝ちです‼️可愛いフィギュアが勢揃いになっています。お待ちしてます♪

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

別でも出品していますので、ご購入される場合には必ずコメントして頂き、出品者の了解を得てからご購入となります。ご了承下さいませ。初期傷などはメーカーに問い合わせ下さい。何か有れば気軽にコメントお願いします。ご理解の程よろしくお願いします。早い者勝ちです‼️可愛いフィギュアが勢揃いになっています。お待ちしてます♪

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【東リベ】ねんどろいど 髪の毛 ジャンクパーツ 8点セット【ヒプマイ】