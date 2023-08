適当な価格 ホールガーメントビスチェ切替ワンピース ロングワンピース

新品未使用

5月末マルイの店舗にて購入しました。

とっても可愛かったので購入しましたが、

衝動買いで、他のものもたくさん買ってしまい、

泣く泣く出品します。

定価18,700円の商品ですので大変お得です。

お色は店頭でも一番人気で再入荷をしていた

ホワイト×ブラックです。

一時期売り切れた商品のようです。

形がとっても可愛いのに、ゆったり着れてこれからの季節にぴったりです。

カーディガン合わせても可愛いと思います♡

新しい商品を出してもらい、そのまま袋に入っております。

ゆうパケットポストにて

折りたたんで発送予定です。

Apuweiser-riche

アプワイザーリッシェ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アプワイザーリッシェ 商品の状態 新品、未使用

