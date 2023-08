【最安値挑戦！】 ソニー　カセットデッキ　TC-WR705S 整備動作品 B その他

出品しています商品は

ジャンク品 ソニー TC-K555 カセットデッキ

ソニー カセットデッキ TC-WR705S 整備動作品 です。

【廃盤/激レア未開封】TDK 録再&再生専用 MDレンズクリーナー MD-LC1



DIATONE STEREO JR-911 ダイアトーン 昭和レトロ ラジカセ

※ 他でも販売してますので購入の際はコメントをお願いします。

ソニー カセットデッキ TC-WR705S 整備動作品 B



BB社「現TI社」高精度・高速Difet(R)オペアンプ「OPA637AP」

本機は両方録音できるデッキです。

【完全整備品・1年保証】Nakamichi 481 カセットデッキ



TEAC カセットデッキ R-616X

出品にあたり下記の部品交換をしました。

国内正規品 保証有り! CHORD TT2 DAC ヘッドホンアンプ

両デッキのベルト4本交換(平ベルト2本・角ベルト2本交換)

KENWOOD アローラ XG7M アンプ・CDプレーヤー・カセット

ピンチローラー4個交換しました。

ONKYOステレオ 4点【ジャンク品】



★メンテ済★ 名機 REVOX B225 CDプレーヤー ルボックス

※ 交換用部品の価格が大幅に値上げになりましたので販売価格も値上げなっています。予めご了承ください。

DATデッキ sony DTC59esj ゴ―ルドSBM搭載機



Tivoli Audio Music System Home Black

キャップスタンなど内部のクリーニング・清掃・基板半田手直しを行いました。

限定値下げ SHURE KSM8 48000⇒44000



ONKYO AVアンプ TX-NR636 オンキョー パワーアンプ リモコン付属

破損しやすいリールモーターのシャフトギアは新しいギアに交換済です。

RODE Wireless GO II



Grace G-540 DINオス5ピンプラグ付属【訳あり・お値引き】

※ 専用テープでの速度調整済

KSS-151A高級CDプレーヤー用ソニー光ピックアップ



ソニー TC-3000SD カセットレコーダー デンスケ 中古 ジャンク

現状の状態

ワイヤレスマイク BMB WM-500 MH-500 WT-5000 MK II

両デッキの録音・再生・早送り・巻き戻し・オートリバース・フルオートシャットオフなどの基本動作 OK

ONKYO 吉田苑 hina CR-N755SE



Panasonic【パナソニック】★CD ・ダブルデッキラジカセ

両デッキの外部入力からの録音・再生のテスト OK

ONKYO X-NFR7



値下げしました! ビクター TD-R611 カセットデッキ

本体表示・本体ボタン操作 OK

Panasonic/ victor/Sony/8台。



タスカム TASCAM CD-A500 CD カセット コンビデッキ



50Hz ガラード GARRARD 401 ターンテーブル レコード

外観等目立った傷はありません。

レトロ ビンテージ オープンリールデッキ teac A-2300S

(購入後の苦情はご遠慮ください。)

LUXMAN PD121A アームレスプレーヤー



Fidelity-Research RS-121 ヘッドシェル

付属品 取扱説明書(コピー製本) のみです。

※ひらいしん様専用SONYポータブルヘッドホンアンプ PHA-3



TEAC ティアック A-6300 オープンリールデッキ 100V AC 60H

こちらの商品に関して新品レベルの品質重視・外観の重視する方・神経質の方はご遠慮ください。

Bang&Olufsen Beosound 3200+Speakers×2

(あとからクレームを入れられても困ります。)

sony DATデッキ DTC59ESゴ―ルド



動作品 PIONEER PD-7010 CDプレーヤー 積分DAC搭載

こちらの商品動作確認ができておりますので返品・返金等はご遠慮ください。

DENON DCD-1650SR ジャンク品



パイオニア PD-F1007 CDプレイヤー 美品

※カセット関連の価格が高騰しておりますので価格のそれなりの価格となっていますのでご了承ください。

DENON デノン CDプレーヤー DCD-F109 CD USB



Y4615 AUREX オーレックス カセットデッキ PC-G90AD

#ソニー #カセットデッキ

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

出品しています商品は ソニー カセットデッキ TC-WR705S 整備動作品 です。※ 他でも販売してますので購入の際はコメントをお願いします。本機は両方録音できるデッキです。出品にあたり下記の部品交換をしました。両デッキのベルト4本交換(平ベルト2本・角ベルト2本交換) ピンチローラー4個交換しました。※ 交換用部品の価格が大幅に値上げになりましたので販売価格も値上げなっています。予めご了承ください。キャップスタンなど内部のクリーニング・清掃・基板半田手直しを行いました。破損しやすいリールモーターのシャフトギアは新しいギアに交換済です。※ 専用テープでの速度調整済現状の状態両デッキの録音・再生・早送り・巻き戻し・オートリバース・フルオートシャットオフなどの基本動作 OK両デッキの外部入力からの録音・再生のテスト OK本体表示・本体ボタン操作 OK外観等目立った傷はありません。(購入後の苦情はご遠慮ください。)付属品 取扱説明書(コピー製本) のみです。こちらの商品に関して新品レベルの品質重視・外観の重視する方・神経質の方はご遠慮ください。(あとからクレームを入れられても困ります。)こちらの商品動作確認ができておりますので返品・返金等はご遠慮ください。※カセット関連の価格が高騰しておりますので価格のそれなりの価格となっていますのでご了承ください。#ソニー #カセットデッキ

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

RODE WIRELESS GO 2 SINGLE 国内正規品サーロジック SV1200 2枚1組 センターパネル salogic 音響パネルPioneer N-70AEtaz様専用★WT4000+WM600 赤外線ワイヤレスマイクセット希少品!昭和レトロ★Technics テクニクス★ステレオグラフィックイコライザ