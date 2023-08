【国内発送】 GS ナイキ エアジョーダン1 SP OG ハイ スニーカー

ご閲覧ありがとうございます

Spider-Man × Nike GS Air Jordan 1 High OG SP "Next Chapter/Spider-Man:Across the Spider-Verse"

スパイダーマン × ナイキ GS エアジョーダン1 ハイ OG SP "ネクストチャプター/スパイダーマン: アクロス ザ スパイダーバース"

25.0cm

新品・未使用で試し履きもこちらはしておりません。

黒タグ及び白の変え紐も付属しております。

すり替え防止のため、購入後の返品は

お断りさせていただきますので、

ご理解ある方のみご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ 25cm 商品の状態 新品、未使用

