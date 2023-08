【信頼】 エンジニアードガーメンツ バケットハット その他

こちらengineerd garmentsのバケットハットになります。

商品の情報 ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 未使用に近い

こちらengineerd garmentsのバケットハットになります。2018年aw期のダック生地、ネイビーになります。この生地はしっかりとした生地になり、同ブランドには珍しいと思います。当時は即完品ですので、探していた方は是非。カラー···ブルー#engineerdgarments#エンジニアードガーメンツ #バケットハット#ハット#ダック#duck#ネイビー#キャップ#バケハ#ダークネイビー

