注目の福袋をピックアップ！ 【やすお様専用】IGT天板 テーブル/チェア

製材屋から仕入れているシナ合板で製作します。

一般的な針葉樹合板などと違い、きめが細かく両面綺麗です。

※価格は普通合板や針葉樹合板の3倍以上

購入後製作品

製作期間:最長2週間

1ユニット

○オイルフィニッシュ(ナチュラル)

○蜜蝋ワックス仕上げ

ハーフユニット ×2枚

○オイルフィニッシュ(ナチュラル)

○蜜蝋ワックス仕上げ

〜オプション〜

○艶消しクリア塗装仕上げ ×3

高耐久・高耐候クリア使用

○木口化粧加工 ×3

○サイドレール(アンティーク調塗装) ×2

※ハーフユニット

※クリアファイルのようなステンシル【シート】ではなく、業務用大型プロッターでデザインを切り出し、使い捨てのステンシル【シール】での塗装を行なっておりますので、隙間が空きずらく、滲みが出にくい美しい仕上がりとなります。

※木材ですので傷、欠け、スレ、ムラ等が避けられない場合があります。ご理解頂ける方のみご購入下さい。

BLACK OUT

device works デバイスワークス

スノーピーク

バリスティクス

サンゾクマウンテン

アシモクラフツ

thearth ザアース

ネルデザインワークス

グラインドロッヂ

グラインドロッジ

オールドマウンテン

ソマビト

ロックフィールド

ソロオル

ボンボネロ

38explore

ogawa

hillberg ヒルバーグ

ムラコ

ノースフェイス

ユニフレーム

テンマクデザイン

SOTO

MSR

モンベル

ブラックダイヤモンド

バンドック

トランクカーゴ

IGT

ダルトン

