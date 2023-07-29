最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング

www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
LWXw no.0
高品質.PT 950.プラチナの指輪雪花ハート型のダイヤの指輪 13
ご覧いただきありがとうございます。
グッチ GUCCI リング ジュエリー 指輪 シルバー 9号/13 ~18号
卸価格で提供致します。
ブラックオパールプラチナリング
仕入れから製品になるまで１から自家制作しております。
【クレージュ】 金.プラチナリング
リング シルバー（ナロー）
芸術品 梶光夫 KAJIMITSUO 七宝焼き アンティーク エマーユ k18
K10キーモチーフリング １３号
商品 天然ウォーターオパール
お値引！ヴィンテージ PT900 翡翠デザインリング ダイヤモンド 新品未使用
サイズ 22.2-17.0-8.2mm
【ほんのりオレンジ】イエローモアッサナイト モアサナイト シルバー925 リング
ウォーターオパール 17.04ct
agete k10ホースシューモチーフリング 11号
【最終お値下げです】クラッシュドゥカルティエ リング☆47
ヴィヴィアンウエストウッド アシカ リング M
商品説明
K18 ルビーダイヤモンドリング12号
最も良いとされる青い生地、透明度が高く多彩な遊色が出る最高級のメキシコ産ウォーターオパールが入荷しました。
極美品 アガット ブラックメレダイヤモンドリング
光の環境によって大きく遊色が変化しますのであらかじめご了承ください。
Cartierラブリング
★7月1日終了★最終価格★k18リング 10.5号
ホワイトゴールド パライバトルマリン リング K18 WG 12号
他にも卸価格で素敵な商品を販売しております。
Canal 4℃ ダイアモンドリング 指輪 ダイヤモンド K18WG 11.5号
#Jem8810
Z1797 ティファニー 5号Pt950 9Pダイヤ カーブドバンドリング 指輪
ジルコニア一粒石・6本爪リング 10号
#ジュエリー #真珠 #オパール #宝石 #ジュエリー #ピアス #K18
drama.H.P.FRANCE d-NH frammento リング
#アクセサリー #ピンクダイヤモンド #パライバトルマリン
新品仕上げ K18 リング ルビー ダイヤ 10号 フラワーモチーフ ゴールド
#ジュエリー #真珠 #パール #宝石 #ジュエリー #ピアス #K18
『女神専属』 豪華18 kプラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング
#アレキサンドライト #パライバトルマリン #エメラルド #ルビー
シャネル リング 47美品 マトラッセ J2821
#非加熱 #オパール #メキシコオパール #ウォーターオパール
カシケイリング
高透明度！ ペアシェイプ SI1 ダイヤモンド 0.58ct プラチナ リング
ペルレリング スモール WG #50 ヴァンクリーフ&アーペル
※こちらの商品は返品できませんので、あらかじめ質問で商品の状態などを確認してください。
トパーズリング 11号 ファッションリング
※サイズ表記は目安としてご参考ください。
新品仕上 11号 ティファニー SV925 1837 リング 極美品
※実物と画像の色味が若干違う場合がございます。
【豪華仕様】5カラット クローバー モアサナイト リング K18YG
※同グレードの商品で当アカウントより安く出品などが御座いましたら、値下げ交渉などお気軽にご相談ください。
BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ リング エッセンシャル ゴールド
※商談中の場合があります。必ずコメントしてからのご購入お願い致します。
natu様 カルティエ 18金スリーカラーリング 7.8号(8号弱) 3.5g
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
卸売事前公開 天然ウォーターオパール 最高級 17.04ct メキシコ産 ルース
K18YG/Pt950 ダイヤモンド 1.70ct フルエタニティリング
A専用JC203★高級 ダイヤモンド1ct プラチナ リング
0.12ctブルーダイヤモンド フラワー ウェーブ ホワイトゴールドリングk18
スタージュエリーダイヤリングK18YGイエローゴールド1.4g0.05ct
ブルガリ セーブザチルドレン リング 7号
LWXw no.0ご覧いただきありがとうございます。卸価格で提供致します。仕入れから製品になるまで１から自家制作しております。商品 天然ウォーターオパールサイズ 22.2-17.0-8.2mm ウォーターオパール 17.04ct商品説明最も良いとされる青い生地、透明度が高く多彩な遊色が出る最高級のメキシコ産ウォーターオパールが入荷しました。光の環境によって大きく遊色が変化しますのであらかじめご了承ください。他にも卸価格で素敵な商品を販売しております。#Jem8810#ジュエリー #真珠 #オパール #宝石 #ジュエリー #ピアス #K18#アクセサリー #ピンクダイヤモンド #パライバトルマリン #ジュエリー #真珠 #パール #宝石 #ジュエリー #ピアス #K18#アレキサンドライト #パライバトルマリン #エメラルド #ルビー#非加熱 #オパール #メキシコオパール #ウォーターオパール※こちらの商品は返品できませんので、あらかじめ質問で商品の状態などを確認してください。※サイズ表記は目安としてご参考ください。※実物と画像の色味が若干違う場合がございます。※同グレードの商品で当アカウントより安く出品などが御座いましたら、値下げ交渉などお気軽にご相談ください。※商談中の場合があります。必ずコメントしてからのご購入お願い致します。
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング
375
39分钟前
最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング
¥
596,600
¥
274,436
(税込) 送料込み
6
16
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
アクセサリー
リング
天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
dc715952ffa6
991
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (16)
最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥370,000
¥170,200
ショーメ アトラップモア リング 指輪 スパイダー アメジスト WG ダイヤ
¥333,000
¥153,180
0.046 ct F.Dp.Grn - Blue 天然 ブルー ダイヤモンド
¥123,800
¥56,948
ちるちる様専用ティファニー ハーモニー ハーフサークル ダイヤ リング0.23
¥38,000
¥21,660
【廃盤】MONAKA アレキサンドライト EYE RING
¥727,000
¥334,420
【試着のみ】ハリーウィンストン 指輪 ラウンドカット・ソリティア・リング
¥13,200
¥11,220
カナリア リング 青鳥
¥24,800
¥13,888
【美品】セリーヌ CELINE ツイストリング ゴールド フィービー
¥168,000
¥77,280
Star Jewelry スタージュエリー パヴェ リング 4号
¥19,960
¥14,970
K10 PG ダイヤ V字 リング 0.18ct 11号
¥134,900
¥62,054
roma1022様専用 プラチナ ハーフエタニティ V字
¥50,000
¥27,000
tiffany&co. オープンハート リング
¥52,000
¥28,080
【SALE】K18WG/K18 ダイヤリング
¥14,999
¥12,749
Tiffany ティファニー リング
¥13,000
¥11,050
K18 ガーネットリング
¥24,000
¥13,440
K10WG ダイヤモンド リング
¥16,900
¥12,675
『品質重視』PT950プラチナのダイヤモンドリング1.0ct 新制品L3
¥17,000
¥12,750
ハワイアンジュエリー k14 ピンクゴールド
¥290,000
¥133,400
750 豪華 カラフル天然ダイヤモンド デザインリング
¥24,000
¥13,440
Tiffanyチタンリング（箱・ハンドケース・白リボン付き）
¥30,000
¥17,100
ミキモト18金リング パール ダイヤモンド 7号
¥53,000
¥28,620
専用JD171★高級 アレキサンドライト0.1ct ダイヤK18PG ソ付
¥190,000
¥87,400
プラチナ台 アレキサンドライト リング 11号
¥11,111
¥9,444
グッチ GUCCI リング ジュエリー 指輪 シルバー 9号/13 ~18号
¥32,000
¥18,240
ASTROX 99 リーチョンウェイモデル
¥17,999
¥13,499
スナイデル snidel カットジャガードキャミワンピース ブラック BLK
¥11,000
¥9,350
テーラーメイド☆RBZ☆3W☆5W☆中古☆ヘッドカバー付き☆
¥12,000
¥10,200
PING410 5W SPEEDER569エボ6 Rシャフト
¥10,000
¥8,500
送料込み！NOVE ブリーチクラッシュストレッチスキニーデニム サイズ34
¥11,500
¥9,775
キューティーフラッシュ 紫ドラゴン パーカー 紫ドラゴン フレアパンツ
ホーム
最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.