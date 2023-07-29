お知らせ ログイン 会員登録 出品
最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング

商品の説明

LWXw no.0
高品質.PT 950.プラチナの指輪雪花ハート型のダイヤの指輪 13
ご覧いただきありがとうございます。
グッチ GUCCI リング ジュエリー 指輪 シルバー 9号/13 ~18号
卸価格で提供致します。
ブラックオパールプラチナリング
仕入れから製品になるまで１から自家制作しております。
【クレージュ】 金.プラチナリング

リング シルバー（ナロー）

芸術品　梶光夫　KAJIMITSUO 七宝焼き　アンティーク　エマーユ　k18

K10キーモチーフリング　１３号
商品 　　　 　天然ウォーターオパール
お値引！ヴィンテージ　PT900　翡翠デザインリング　ダイヤモンド　新品未使用
サイズ 　　　 　22.2-17.0-8.2mm
【ほんのりオレンジ】イエローモアッサナイト モアサナイト シルバー925 リング
ウォーターオパール　17.04ct
agete k10ホースシューモチーフリング 11号

【最終お値下げです】クラッシュドゥカルティエ リング☆47

ヴィヴィアンウエストウッド アシカ リング M
商品説明
K18 ルビーダイヤモンドリング12号
最も良いとされる青い生地、透明度が高く多彩な遊色が出る最高級のメキシコ産ウォーターオパールが入荷しました。
極美品　アガット　ブラックメレダイヤモンドリング
光の環境によって大きく遊色が変化しますのであらかじめご了承ください。
Cartierラブリング

★7月1日終了★最終価格★k18リング　10.5号

ホワイトゴールド　パライバトルマリン　リング　K18 WG 12号
他にも卸価格で素敵な商品を販売しております。
Canal 4℃ ダイアモンドリング 指輪 ダイヤモンド K18WG 11.5号
#Jem8810
Z1797 ティファニー 5号Pt950 9Pダイヤ カーブドバンドリング　指輪

ジルコニア一粒石・6本爪リング 10号
#ジュエリー #真珠 #オパール #宝石 #ジュエリー #ピアス #K18
drama.H.P.FRANCE d-NH frammento リング
#アクセサリー #ピンクダイヤモンド #パライバトルマリン
新品仕上げ　K18 リング　ルビー　ダイヤ　10号　フラワーモチーフ　ゴールド
#ジュエリー #真珠 #パール #宝石 #ジュエリー #ピアス #K18
『女神専属』 豪華18 kプラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング
#アレキサンドライト #パライバトルマリン #エメラルド #ルビー
シャネル リング 47美品 マトラッセ J2821
#非加熱 #オパール #メキシコオパール #ウォーターオパール
カシケイリング

高透明度！ ペアシェイプ SI1 ダイヤモンド 0.58ct プラチナ リング

ペルレリング スモール WG #50 ヴァンクリーフ&アーペル
※こちらの商品は返品できませんので、あらかじめ質問で商品の状態などを確認してください。
トパーズリング 11号　ファッションリング
※サイズ表記は目安としてご参考ください。
新品仕上 11号 ティファニー SV925 1837 リング 極美品
※実物と画像の色味が若干違う場合がございます。
【豪華仕様】5カラット クローバー　モアサナイト リング　K18YG
※同グレードの商品で当アカウントより安く出品などが御座いましたら、値下げ交渉などお気軽にご相談ください。
BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ　リング　エッセンシャル　ゴールド
※商談中の場合があります。必ずコメントしてからのご購入お願い致します。

natu様　カルティエ　18金スリーカラーリング　7.8号(8号弱) 3.5g

商品の情報

商品の状態新品、未使用

卸売事前公開 天然ウォーターオパール 最高級 17.04ct メキシコ産 ルース

K18YG/Pt950 ダイヤモンド 1.70ct フルエタニティリング

A専用JC203★高級 ダイヤモンド1ct プラチナ リング

0.12ctブルーダイヤモンド　フラワー　ウェーブ　ホワイトゴールドリングk18

スタージュエリーダイヤリングK18YGイエローゴールド1.4g0.05ct

ブルガリ　セーブザチルドレン　リング　7号
LWXw no.0ご覧いただきありがとうございます。卸価格で提供致します。仕入れから製品になるまで１から自家制作しております。商品 　　　 　天然ウォーターオパールサイズ 　　　 　22.2-17.0-8.2mm ウォーターオパール　17.04ct商品説明最も良いとされる青い生地、透明度が高く多彩な遊色が出る最高級のメキシコ産ウォーターオパールが入荷しました。光の環境によって大きく遊色が変化しますのであらかじめご了承ください。他にも卸価格で素敵な商品を販売しております。#Jem8810#ジュエリー #真珠 #オパール #宝石 #ジュエリー #ピアス #K18#アクセサリー #ピンクダイヤモンド #パライバトルマリン #ジュエリー #真珠 #パール #宝石 #ジュエリー #ピアス #K18#アレキサンドライト #パライバトルマリン #エメラルド #ルビー#非加熱 #オパール #メキシコオパール #ウォーターオパール※こちらの商品は返品できませんので、あらかじめ質問で商品の状態などを確認してください。※サイズ表記は目安としてご参考ください。※実物と画像の色味が若干違う場合がございます。※同グレードの商品で当アカウントより安く出品などが御座いましたら、値下げ交渉などお気軽にご相談ください。※商談中の場合があります。必ずコメントしてからのご購入お願い致します。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング

39分钟前

最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング

¥596,600 ¥274,436

(税込) 送料込み
6
16
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

dc715952ffa6

 991

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (16)

dc715952ffa6
最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング 最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング
© www.inba.net, Inc.