最低価格の 天然ウォーターオパール 卸売事前公開 最高級 ルース メキシコ産 17.04ct リング

LWXw no.0

高品質.PT 950.プラチナの指輪雪花ハート型のダイヤの指輪 13

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グッチ GUCCI リング ジュエリー 指輪 シルバー 9号/13 ~18号

卸価格で提供致します。

ブラックオパールプラチナリング

仕入れから製品になるまで１から自家制作しております。

【クレージュ】 金.プラチナリング



リング シルバー（ナロー）



芸術品 梶光夫 KAJIMITSUO 七宝焼き アンティーク エマーユ k18



K10キーモチーフリング １３号

商品 天然ウォーターオパール

お値引！ヴィンテージ PT900 翡翠デザインリング ダイヤモンド 新品未使用

サイズ 22.2-17.0-8.2mm

【ほんのりオレンジ】イエローモアッサナイト モアサナイト シルバー925 リング

ウォーターオパール 17.04ct

agete k10ホースシューモチーフリング 11号



【最終お値下げです】クラッシュドゥカルティエ リング☆47



ヴィヴィアンウエストウッド アシカ リング M

商品説明

K18 ルビーダイヤモンドリング12号

最も良いとされる青い生地、透明度が高く多彩な遊色が出る最高級のメキシコ産ウォーターオパールが入荷しました。

極美品 アガット ブラックメレダイヤモンドリング

光の環境によって大きく遊色が変化しますのであらかじめご了承ください。

Cartierラブリング



★7月1日終了★最終価格★k18リング 10.5号



ホワイトゴールド パライバトルマリン リング K18 WG 12号

他にも卸価格で素敵な商品を販売しております。

Canal 4℃ ダイアモンドリング 指輪 ダイヤモンド K18WG 11.5号

#Jem8810

Z1797 ティファニー 5号Pt950 9Pダイヤ カーブドバンドリング 指輪



ジルコニア一粒石・6本爪リング 10号

#ジュエリー #真珠 #オパール #宝石 #ジュエリー #ピアス #K18

drama.H.P.FRANCE d-NH frammento リング

#アクセサリー #ピンクダイヤモンド #パライバトルマリン

新品仕上げ K18 リング ルビー ダイヤ 10号 フラワーモチーフ ゴールド

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『女神専属』 豪華18 kプラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング

#アレキサンドライト #パライバトルマリン #エメラルド #ルビー

シャネル リング 47美品 マトラッセ J2821

#非加熱 #オパール #メキシコオパール #ウォーターオパール

カシケイリング



高透明度！ ペアシェイプ SI1 ダイヤモンド 0.58ct プラチナ リング



ペルレリング スモール WG #50 ヴァンクリーフ&アーペル

※こちらの商品は返品できませんので、あらかじめ質問で商品の状態などを確認してください。

トパーズリング 11号 ファッションリング

※サイズ表記は目安としてご参考ください。

新品仕上 11号 ティファニー SV925 1837 リング 極美品

※実物と画像の色味が若干違う場合がございます。

【豪華仕様】5カラット クローバー モアサナイト リング K18YG

※同グレードの商品で当アカウントより安く出品などが御座いましたら、値下げ交渉などお気軽にご相談ください。

BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ リング エッセンシャル ゴールド

※商談中の場合があります。必ずコメントしてからのご購入お願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

LWXw no.0ご覧いただきありがとうございます。卸価格で提供致します。仕入れから製品になるまで１から自家制作しております。商品 天然ウォーターオパールサイズ 22.2-17.0-8.2mm ウォーターオパール 17.04ct商品説明最も良いとされる青い生地、透明度が高く多彩な遊色が出る最高級のメキシコ産ウォーターオパールが入荷しました。光の環境によって大きく遊色が変化しますのであらかじめご了承ください。他にも卸価格で素敵な商品を販売しております。#Jem8810#ジュエリー #真珠 #オパール #宝石 #ジュエリー #ピアス #K18#アクセサリー #ピンクダイヤモンド #パライバトルマリン #ジュエリー #真珠 #パール #宝石 #ジュエリー #ピアス #K18#アレキサンドライト #パライバトルマリン #エメラルド #ルビー#非加熱 #オパール #メキシコオパール #ウォーターオパール※こちらの商品は返品できませんので、あらかじめ質問で商品の状態などを確認してください。※サイズ表記は目安としてご参考ください。※実物と画像の色味が若干違う場合がございます。※同グレードの商品で当アカウントより安く出品などが御座いましたら、値下げ交渉などお気軽にご相談ください。※商談中の場合があります。必ずコメントしてからのご購入お願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

natu様 カルティエ 18金スリーカラーリング 7.8号(8号弱) 3.5g卸売事前公開 天然ウォーターオパール 最高級 17.04ct メキシコ産 ルースK18YG/Pt950 ダイヤモンド 1.70ct フルエタニティリングA専用JC203★高級 ダイヤモンド1ct プラチナ リング0.12ctブルーダイヤモンド フラワー ウェーブ ホワイトゴールドリングk18スタージュエリーダイヤリングK18YGイエローゴールド1.4g0.05ctブルガリ セーブザチルドレン リング 7号