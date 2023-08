ご覧いただきありがとうございます♪

珍しいウルトラセブンのデニムです。

こちらの商品以外にもメンズ商品を出品しております。

下記をクリックしてご覧ください(^^)

#makis_メンズ_アパレル

■商品

■仕様

LOT:UTZ-001

サイズ:32

平置き

ウエスト:42cm

股上:27cm

股下:79cm

袖幅:18cm

わたり幅:25cm

※素人寸法のため、誤差はご容赦ください。

※6枚目にLOTとサイズ、10枚目にポケットのダメージがございますのでご確認ください。

■発送

3〜5日の間で発送させて頂きます。

こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。

※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。

検索ワード

赤ミミ

ウルトラマン

円谷

レア

貴重

Bandai

バンダイ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステュディオダルチザン 商品の状態 やや傷や汚れあり

