シャネルブティックで購入

100%正規品ですのでご安心を

東京・麻布より1−2日で発送

CHANEL【シャネル】

ベルベットで立体的な凸凹感を表現した素材が

この上なくおしゃれで高級感たっぷりのジャケット

(商品の動画をぜひご覧ください)

ひと目でいいものを着ている

というのが分かる素材とトリミングです

パンツと合わせてカジュアルにも

ワンピの上からエレガント使用もできる万能アイテム

見た目より軽くてカーディガンのように気軽に使え

一つクローゼットにあると便利です

ユーズド市場でもほぼ見かけないレア品ですので

人と被りたくない方、シャネルコレクターの方はぜひ

・Made In France

・ブラック

・メタリックブレイドトリム

・上下開閉フロントジッパーCCロゴ入りプル

・ポケット2

・左腰裾CCマークプレート

・裾シルバーチェーン

・薄い肩パッド

・86% Silk, 14% Acrylic;

裏地カメリア柄 100% Silk

・Retail : $5750 +tax =$6325 (¥885,500)(価格表 写真参照)

F34【即発】

着用回数少なめ とても綺麗な状態 難なし

ポケット:まつり糸は未開封

トリム部分わずかな毛羽立ち若干あり

表地&裏地:

シミ、ツレ、変色、穴→ なし

CCボタン→ 緩みなし・紛失なし

F34:B85 W82 肩40 袖54 丈57

二の腕幅( 袖筒に対し垂直に脇下位置) 18.5x2

モデル女優写真は、類似 (or 同じ)素材

実物写真がお届けのお品

アクセサリー・カメリアブローチなどは付属なし

出品リスト

#kokojapan

メインでシャネルジャケット コート

スーツ ワンピース カーディガンを出品中

ヴィンテージ 新品など色々

以下シャネル

コットン・ダークネイビー・ブークレ 40

高級感 ラムスキン・レザー・ラビットファ

ウール・アルパカ・チェックワンピース 36 38

超美品 ウール ツイード ロング カーディガン コート

スーツ 冠婚葬祭 ブラック・ジャケット&スカート ワンピース F40

コートグレー・シェブロン・ダブル ジャケット34 36

ネイビーダブルカーディガン 36

グレー・パープル・ツイード コートF36

もおまとめ割引中

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シャネルブティックで購入100%正規品ですのでご安心を東京・麻布より1−2日で発送CHANEL【シャネル】ベルベットで立体的な凸凹感を表現した素材がこの上なくおしゃれで高級感たっぷりのジャケット(商品の動画をぜひご覧ください)ひと目でいいものを着ているというのが分かる素材とトリミングです パンツと合わせてカジュアルにもワンピの上からエレガント使用もできる万能アイテム見た目より軽くてカーディガンのように気軽に使え一つクローゼットにあると便利ですユーズド市場でもほぼ見かけないレア品ですので人と被りたくない方、シャネルコレクターの方はぜひ・Made In France・ブラック・メタリックブレイドトリム・上下開閉フロントジッパーCCロゴ入りプル・ポケット2・左腰裾CCマークプレート・裾シルバーチェーン・薄い肩パッド・86% Silk, 14% Acrylic; 裏地カメリア柄 100% Silk・Retail : $5750 +tax =$6325 (¥885,500)(価格表 写真参照) F34【即発】着用回数少なめ とても綺麗な状態 難なしポケット:まつり糸は未開封トリム部分わずかな毛羽立ち若干あり表地&裏地:シミ、ツレ、変色、穴→ なしCCボタン→ 緩みなし・紛失なしF34:B85 W82 肩40 袖54 丈57二の腕幅( 袖筒に対し垂直に脇下位置) 18.5x2 モデル女優写真は、類似 (or 同じ)素材実物写真がお届けのお品アクセサリー・カメリアブローチなどは付属なし出品リスト#kokojapanメインでシャネルジャケット コート スーツ ワンピース カーディガンを出品中ヴィンテージ 新品など色々以下シャネルコットン・ダークネイビー・ブークレ 40高級感 ラムスキン・レザー・ラビットファウール・アルパカ・チェックワンピース 36 38超美品 ウール ツイード ロング カーディガン コートスーツ 冠婚葬祭 ブラック・ジャケット&スカート ワンピース F40 コートグレー・シェブロン・ダブル ジャケット34 36ネイビーダブルカーディガン 36グレー・パープル・ツイード コートF36もおまとめ割引中

