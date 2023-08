AFFAエーエフエフエー★新品未使用★超希少★2005年再始動 アメコミ プリントTシャツ白M★JONIO★高橋盾★ジョニオ★藤原ヒロシ

AFFAエーエフエフエー 2005年再始動 アメコミ プリントTシャツ白Mになります。

藤原ヒロシさんとアンダーカバーのデザイナー=高橋盾(JONIO)さんが立ち上げた伝説的ブランド="AFFA/エーエフエフエー"

限定的なアイテムをリリースすることから、そのほとんど全てが店頭で即完売し、プレミア化するという異質な人気を誇るブランドとしても知られている。

2005年のAFFAが再始動した際に発売されたフロントにまるでアメコミの描写のようなメッセージ性のある絵柄がプリントされた雰囲気抜群のTシャツ。

シンプルながらも退廃的で存在感のあるデザインはデザイナーお二人のセンスの高さを窺い知れます。

こちらは私自身が2005年の発売時にUNDERCOVER/アンダーカバーオンリーショップで購入した正規品で、今回撮影、検品のために初めて開封した超貴重な新品未使用品になります。

今回はコレクション整理のための出品です。

AFFAコレクターさんはもちろんのこと、探されていた方や気になった方はこの機会にぜひ!!

【AFFA/エーエフエフエー】

1994年 藤原ヒロシとアンダーカバーのデザイナー=高橋盾の二人がブランドをスタートさせる。

ブランド名の「AFFA」は「Anarchy Forever Forever Anarchy(アナーキ フォーエバー フォーエバー アナーキ)」の略。

限定的にコレクションを発表することもあり、プレミアがつくアイテムが多いことでも知られている。

◇カラー◇

白

◇品質◇

コットン100%

◇付属品◇

なし

◇状態◇

10段階で10程度

※新品未使用品

※小さく畳んで発送させていただくため、多少のしわがつく可能性がございますので、予めご了承ください。

◇表記サイズ◇

M

◇実寸サイズ◇

着丈:64

肩幅:42

身幅:50

袖丈:22

[単位cm]

※手作業での採寸のため多少の誤差はご了承ください。

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...Uネック

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エーエフエフエー 商品の状態 新品、未使用

