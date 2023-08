ご閲覧いただきありがとうございます!

●商品名

当時物☆

聖闘士星矢 セイントセイヤ

バルゴクロス

BANDAI バンダイ

黄金聖衣

聖闘士聖衣大系

乙女座の聖衣

●状態

開封していますが組み立ててはないです。

部品や付属品は写真にあるもので全てです。

※状態は画像にてご確認ください。

●付属品

なし

※即購入OKです

素人の簡易検品になります。

他に質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。

トラブル防止の為、ご理解頂ける方のみご購入ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

