ご覧頂きありがとうございます。

ジバンシー GIVENCHY ベースボール キャップ 帽子 ブラック ナイロン混



・気持ちの良いお取引を目指しております。

・基本24時間以内に発送致します。

■ブランド

Supreme

シュプリーム

Washed Chino Twill Camp Cap



■アイテム

Inset Mirror Camp cap logm

インセット ロゴ キャンプメタル

※カラー ブラック

※素材 ナイロン

※特徴 ロゴプレート メタル

※付属品

■コンディション

使用感も少ない大変状態の良いお品です!

気になる箇所などあれば何でも聞いてください♪

■サイズ

つば 約8cm

1-2-31-1

高さ 約10cm

■真贋

大手リサイクルショップにて購入した正規品になります。

万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。

■注意事項

こちらはあくまでUSED品になりますので、商品の評価等は主観的な内容になります。ご理解のある方宜しくお願い致します。

その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。

よろしくお願いいたします♪

#chaichaiレディース

管理番号 2300C5502704-2O

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

