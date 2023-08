いラインアップ 市松寿ゞ謡　ファーストアルバム　通常盤 邦楽

YouTuber 市松寿ゞ謡さんのファーストアルバムになります。

一応、新品未開封になります。

購入で音源をダウンロードしたため開封せずに暗所にて保管しておりました。

開封してないのでとても綺麗な状態だとおも思います。

値下げ不可

内容

1寿ゞ謡

2ウタカタカルタ

3梅に鶯、死人に梔子。

4東京、某所にて。

5花嵐

6ホーンテッド・ガール

7はい、そうです。

8ミッドノクターン

9夢のケロイド

10呪い

11共食い

12ハッピー地獄

13推し!!!!!!!

14お気持ち表明

15アーバンコーポ・リバーサイド

16SZK'sDRIVE

17I just wanna GOHOME

GO HOMEの音楽も収録されております。

#市松寿ゞ謡

#GOHOME

#YouTuber

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

