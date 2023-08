訳あり BTS MAGIC SHOP 韓国公演 ソウル 釜山 2019 DVD K-POP/アジア

こちらの商品は、BTS MAGIC SHOP 韓国公演 ソウル 釜山 2019 DVDです。

こちらの商品は、BTS MAGIC SHOP 韓国公演 ソウル 釜山 2019 DVDです。商品詳細・トレカの付属はありません1. OUTBOX2. DIGIPACK3. 4 DISCSアスペクト: NTSC 16:9 WIDE SCREEN COLOR音声: DIGITAL STEREO字幕: 韓国語 / 日本語リージョンコード: 2DURATION: DISC 1,2,3,4 ABOUT 450 MINS4. PHOTOBOOK 156ページ5. POP-UP BOX(1度開封しておりますので袋にシワが見られます。)6. INVITATION CARD発送方法・プチプチ梱包+濡れ防止・即日発送可能(土日祝含まない)・即購入○※何度が再生しております。未開封、未使用ではありません。※初期等の汚れや傷が気になる方は御遠慮ください。見た限り目立った傷や汚れはありませんが素人が保管しておりましたのでそちらもご理解のほどよろしくお願い致します。人気アイドル…BTS

