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商品の説明
《美品》CELINE(セリーヌ)ワンショルダーバッグ
FURLA クロスボディバッグ
フェンディ★バゲット★黒★シルバー金具
■縦 25㎝
ショルダーバッグセリーヌ
■横 27㎝
匿名配送 Q-pot. ビターチョコレート スマートバッグ 未使用
■マチ 12㎝
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■ショルダー最長 86㎝
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コーチ☆チェリーバック☆新品未使用正規品☆さくらんぼCOACH
CELINEのオールレザーのワンショルダーバッグです。
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高級感あるブラックレザーで、人気の巾着タイプでデザインもおしゃれです。
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ショルダーの長さ調整も可能で、肩掛けに最適なバッグです。
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角のスレもなく比較的綺麗なバッグです。
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商品は質屋・中古ブランドショップ・大手のオークション・古物市場などで購入したもので、確実に正規品ですのでご安心ください♪
限定 新品 プラダ スマホショルダー ナイロン ポーチ
商品の情報
ブランド
セリーヌ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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《美品》CELINE(セリーヌ)ワンショルダーバッグ■縦 25㎝■横 27㎝■マチ 12㎝■ショルダー最長 86㎝CELINEのオールレザーのワンショルダーバッグです。高級感あるブラックレザーで、人気の巾着タイプでデザインもおしゃれです。ショルダーの長さ調整も可能で、肩掛けに最適なバッグです。角のスレもなく比較的綺麗なバッグです。商品は質屋・中古ブランドショップ・大手のオークション・古物市場などで購入したもので、確実に正規品ですのでご安心ください♪
商品の情報
ブランド
セリーヌ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
が大特価！ 《美品》CELINE(セリーヌ)ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ
375
19分钟前
が大特価！ 《美品》CELINE(セリーヌ)ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ
¥
33,600
¥
19,152
(税込) 送料込み
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バッグ
ショルダーバッグ
《美品》CELINE(セリーヌ)ワンショルダーバッグ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
be8afff640f
269
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (4)
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