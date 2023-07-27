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が大特価！ 《美品》CELINE(セリーヌ)ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

《美品》CELINE(セリーヌ)ワンショルダーバッグ
FURLA クロスボディバッグ

フェンディ★バゲット★黒★シルバー金具
■縦 25㎝
ショルダーバッグセリーヌ
■横 27㎝
匿名配送 Q-pot. ビターチョコレート スマートバッグ 未使用
■マチ 12㎝
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■ショルダー最長　86㎝
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CELINEのオールレザーのワンショルダーバッグです。
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高級感あるブラックレザーで、人気の巾着タイプでデザインもおしゃれです。
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角のスレもなく比較的綺麗なバッグです。
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商品は質屋・中古ブランドショップ・大手のオークション・古物市場などで購入したもので、確実に正規品ですのでご安心ください♪

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商品の情報

ブランドセリーヌ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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《美品》CELINE(セリーヌ)ワンショルダーバッグ■縦 25㎝■横 27㎝■マチ 12㎝■ショルダー最長　86㎝CELINEのオールレザーのワンショルダーバッグです。高級感あるブラックレザーで、人気の巾着タイプでデザインもおしゃれです。ショルダーの長さ調整も可能で、肩掛けに最適なバッグです。角のスレもなく比較的綺麗なバッグです。商品は質屋・中古ブランドショップ・大手のオークション・古物市場などで購入したもので、確実に正規品ですのでご安心ください♪

商品の情報

ブランドセリーヌ
商品の状態目立った傷や汚れなし

が大特価！ 《美品》CELINE(セリーヌ)ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ

19分钟前

が大特価！ 《美品》CELINE(セリーヌ)ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ

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be8afff640f

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