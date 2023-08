マルジェラのboucle sweater ニットになります。

このブークル(ブークレ)セーターの色違いをasap rockyが着用しており希少価値の高いアイテムとなっております。

パイル地というかシャギーな感じの加工を施しており可愛らしいデザインです。

メルカリで1度同商品が出品されているのを見ましたが45,000円で落札されており、eBayでは画像の通り現在でも高額取引されています。

この価格で手に入るのは本当に希少だと思います。

カラー ネイビー

サイズはS

着丈 68cm

身幅 50cm

袖丈 69cm

素人採寸ですのでご了承ください。

袖丈···長袖

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

ネック···クルーネック

素材···コットン

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

