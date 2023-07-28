2022年春の Chloe　クロエ　三角　スカーフ　シルク　aq7868 バンダナ/スカーフ

[商品名]Chloe クロエ スカーフ 三角 リバーシブル シルク

HERMESスカーフ 未使用

[サイズ]145×68cm

最終値下げ！CHANEL 大判スカーフ

[素材]シルク100％

CHANEL スカーフ 上顧客 限定 レア マドモアゼル

[付属品]無し

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[色]マルチカラー

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[状態]A…小・中の傷や汚れのみられる中古品だが、コンディションの良い商品。

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ストライプとボタニカル柄、幾何学模様のリバーシブルでデザイン。

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三角形だと様々な使い方がお楽しみ頂けます♪

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正方形のカレでは「大き過ぎる・・」「使いづらい・・」と感じられた方にぜひオススメです！！

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【発送について】

【極美品】HERMES エルメス シルク カレ90 シルクの太陽 スカーフ

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ブランド エルメス シルク カレ90 東洋の石と西洋の石細工 スカーフ 鳥 花

■配送区分：送料無料

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■配送地域：全国

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■備考：配達補償なし/配達日時指定不可/のし・ラッピング不可/同梱発送不可

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【未使用】エルメスカレ90 LA PRAIRIE

※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。

商品の情報 ブランド クロエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[商品名]Chloe クロエ スカーフ 三角 リバーシブル シルク[サイズ]145×68cm[素材]シルク100％[付属品]無し[色]マルチカラー[状態]A…小・中の傷や汚れのみられる中古品だが、コンディションの良い商品。ストライプとボタニカル柄、幾何学模様のリバーシブルでデザイン。三角形だと様々な使い方がお楽しみ頂けます♪正方形のカレでは「大き過ぎる・・」「使いづらい・・」と感じられた方にぜひオススメです！！【発送について】こちらはゆうパケットorレターパックライト（郵便受け配達）でご発送いたします。■配送区分：送料無料■配送地域：全国■備考：配達補償なし/配達日時指定不可/のし・ラッピング不可/同梱発送不可※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。

商品の情報 ブランド クロエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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