○アイテム

セレクトショップで購入の確実正規品です❗

○サイズ

肩幅41cm

身幅49cm

袖丈66cm

着丈63cm

平置き実寸。

素人採寸のため誤差はご容赦ください。

着画はお断りさせていただいております。

○状態

上記の通りこれから沢山ご着用いただけます。

ですが素人保管のため、神経質な方はお取り引きをご遠慮くださいませ。

付属品については記載がないものや撮影用のハンガーは付属いたしません。

○カラー

○素材

○配送

送料を抑える為、コンパクトに発送させていただきます。ご了承下さい。

ラリサのショップでは沢山のバッグ等を出品しております✨

他の古着を検索したい場合は

↓

#ラリサの古着屋

で検索をお願い致します✨

○以上の点ご納得いただきプロフィールを確認頂けました方取引よろしくお願いいたします♪

管理番号 B153

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シェアースピリット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シェアースピリット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

