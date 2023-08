【高品質】 木梨サイクル 総柄刺繍ジャケット ◎Mサイズ ブルゾン

コレクション整理の為に出品します。

98/99アンダーカバーエクスチェンジブルゾン替えリブ&キャップ&ニットセット

数回使用しています。

✱クリーニング済みです。

✱写真5枚目のように刺繍部分数カ所に多少のほつれが有ります。

✱襟部分に線キズが有ります。(写真6枚目参照)

サイズ : M

カラー : ブラック

定価:18,700円(税込)

自転車ロゴ好きの方、

お待たせいたしました!

自転車ロゴを全面に刺繍したジャケットが登場です。

定番のブラックです。

「プロフィールの確認をお願い致します。」

「中古品のため、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。」

「その他、画像で判断して下さい。」

「商品を梱包する際、多少のシワが出来る場合がございますが、ご理解下さい。」

「土、日、祝日は発送出来ない可能性が有ります。」

「交渉中であっても、先に購入された方を優先させて頂きます。」

※専用出品に変更した商品を除く。

「他フリマサイトでも出品している為、タイミングに寄っては在庫切れになる場合が有ります。」

#木梨サイクル

#木梨憲武

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

