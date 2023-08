※ご購入前に必ずプロフィールをご一読ください。

※コンビニ・ATM支払いの方、悪い評価のある方は即購入不可。

2019 BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP]

釜山・ソウル公演 Blu-ray 日本語字幕入り

字幕:韓国語・日本語

リージョンコード:ALL

付属品抜けなし。ランダムフォトはJINです。

ディスクは未再生につき、再生確認は致しかねます。

⚠️経年劣化があるため必ず写真(8〜10枚目)の確認をお願い致します。

ご了承頂いた上でのご購入をお願い致します。

ご質問等ありましたらお気軽にどうぞ。

BTS 防弾少年団 バンタン

JIN SUGA J-HOPE RM JIMIN V JUNGKOOK

ジン ソクジン シュガ ユンギ ホソク ホビ ナムジュン ジミン テヒョン テテ ジョングク グク ハピエバ マジックショップ マジショ Memories ブルーレイ ウィンパケ サマパケ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

