大特価 ガーデン ⭐︎【天然】グリーン クォーツ 3.3g k18 ペンダントトップ ネックレス

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人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。天然グリーンガーデンクォーツのペンダントトップです。サイズ：約17x16x8.7mm重さ:3.3gペンダントトップ素材：k18*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneガーデンクォーツ*********************************#天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #クォーツ #ガーデンクォーツ #長寿 #健康 #金運