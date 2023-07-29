お知らせ ログイン 会員登録 出品
は自分にプチご褒美を Core Windows11 i5 新品キーボード オフィス付き ノートパソコン ノートPC

商品の説明

初心者や主婦の方、パソコン操作が不慣れな方でも安心の東芝中古ノートパソコンを提供しております
◎超極上★光沢赤★7世代目★CORE★メモリ8G★大盛1TB★ブルーレイ★ズーム

学生・社会人✨高速SSD❣️タブレット✨コンパクト軽量カメラ付黒ノートパソコン✨
⭕設定なしで、到着したらそのまま使用できます
【爆速】Vaioダイヤカットブラック☘core i5☘新品SSD240/8GB☘
→出荷前に最新アップデートまで行います♪
Apple MacBook Pro 2200 MJLQ2J/A （15.4インチ

14インチ MacBook Pro 2021年 M1Pro モデル シルバー
⭕即購入可能・早い者勝ちです！
LifeBook U938/S i5 8GB 128GB SSD 第7世代

lenovo ノートパソコン DVDドライブ 美品
⭕最新 Windows11 64bitをインストール・セットアップ済み
MacBook Pro 16inch / i9 / 1TB / 16GB/ファン

大容量★ThinkPad X1 Carbon 20KGSAB000 OFFICE
⭕非喫煙者でペットも飼っておらず、清潔な環境で保管しています
レノボ ThinkPad E585（起動確認済みジャンク）

比較的美品❣️ブラックでお洒落✨SSD搭載❗️メモリーも8GB✨カメラ付き❗️
⭕ストレージはHDDを新品SSD 240GBに交換してサクサク動く仕様です
Let's note SZ6 Ci5-2.6/8GB/SSD 256GB/12

PRZ73VB-SJA　TOSHIBA(東芝) dynabook RZ73／VB
⭕MicrosoftのOffice2021、Wi-Fiなしで快適ワークを実現！
上品な黒✨　東芝　新品SSD256GB　Wi-Fi　ブルーレイ　ノートパソコン
→オフラインでもWord・Excel・PowerPointの作業が可能です♪
B-95/世界で1台ハンドメイド商品/かわいいオレンジ/SSD/i5/4GB

NEC VersaPro PC-VJE11U1V4
⭕iTunes、LINE、Skype、Chromeはインストール済み！YouTubeも見れます♪
Apple MacBook Pro 13インチ 2021年Office付き。

ジャンク品 Dell 5568 - I5 7200U
⭕電源アダプターが付属品です
lenovo Lenovo G570 43347FJ

【中古整備品】Microsoft　surfacePRO6　i7 8650U
⭕キーボードは新品に交換しています♪
お買得♪NEC 高性能i7✨初期設定済ノート✨大容量750GB 13.3インチ

DELL vostro 5301 モバイルノートPC
⭕バッテリーは充電可能です♪
Panasonic Let’snote CF-SZ5　i5 6300U
⚠️消耗品のため、稼働時間の保証はありません
MacBook 12インチ 2017 CoreM3/8G/256GB 　ゴールド

dell inspiron 14 5485

【値下げ交渉OK】 Apple MacBook Air 11 Office付き
■仕様
Let's Note 超軽量 高性能 薄型 ノートPC CF-QV8FDPQR
⭐型番：東芝 dynabook T350/46BW
ASUS C436FA　ジャンク　i7 16gb
⭐CPU：Core i5 480M 2.66GHz
☆高性能☆ ASUS Zenbook Core i5 Geforce
⭐OS：Windows11 Home
(001)Mac Book Pro(13-inch,Early 2015)
⭐ストレージ：新品 SSD 240GB
K63デル Latitude 7290 i5◆8GB◆SSD256GB◆12.5
⭐メモリー：4GB
MacBook pro 13インチ メモリ16GB
⭐ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
VAIO Z VJZ13B90111B タッチペン付き
⭐モニター：15.6型
EliteBook 1030 G1　新品SSD512G、新品内蔵バッテリ交換済
⭐無線LAN ：Wi-Fi4 (IEEE 802.11n)
dynabook T451/59DW/i7/SSD120G/16G/Win11

超美品 Lenovo Corei3-1115G4 サクサク動きます

小型軽量⭐️i5⭐️タッチパネル⭐️大容量⭐️カメラ付⭐️Office付き⭐️ノートパソコン
■動作確認項目
【好き好きスマホ様】MacBook Air13.6インチ2022モデル
✅BIOS起動
✨美品レッド✨すぐに使えるノートパソコン／カメラ／大容量750GB／ブルーレイも
✅Windows起動
DAIV 4N-M32-KK Win10Pro Core-i7メモリ32G 美品
✅液晶モニター表示
☆値下げ☆MacBook Pro13inch（シルバー）
✅キーボード操作
MacBook Air 11インチ Mid 2011
✅Wi-Fi動作
HP　ノートパソコン　Laptop 15s-eq1519AU
✅インターネット接続
★128GB拡張クレードル付き★富士通 お絵描きタブレットQ507/PE

b345✨Core i７/爆速SSD /8GB 快適/ブルーレイ✨ノートパソコン

MacBook Pro 13インチ Core i5 8GB SSD 2013
⭕全国、送料無料です
Macbook Pro 13inch Late 2012★SSD512GB仕様！

MACBOOK PRO 2017 本体、充電ケーブルのみ
⭕新品ダンボール、丁寧な梱包で発送いたします
処分　美品メモリ増設オールインワン★高速SSDブルーレイ 富士通ノートパソコン

i7 第6世代 東芝 Dynabook ノートPC i7新品SSD Win11
⭕24時間以内の発送を心がけています
★美品★MacBookPro 2017 13インチ /i5/256GB/16GB
→土日祝いつでも発送します♪
第6世代 i5 カメラ Win11 Office 16gb/256gb 63/D

1台限定！高スペック美品！Core i7 LAVIE Note Standard
⭕初期不具合に関しては受取評価前まで対応します
【新品】ドン・キホーテ ノートPC NANOTE P8（UMPC-02-SR）
(商品到着後1週間以内にお知らせ願います)
★人気の白 PC✨NECノートパソコン✨初期設定済✨すぐに使える

美品 Dell 2in1 第7世代i7 16GB/256GB office
⭕くわしい保証内容はプロフィールに記載していますので、ご購入前に確認いただけますようにお願いします。
【美品】NEC-VKM17ノートパソコン/ノートPC高速SSD換装office付

Dell latitude3500 Core i3 SSD 値引不可
⭕お値下げ可能です♪
Journey様専用
→ご希望価格をコメント願います！
超美品✨大容量/カメラ付✨すぐ使えるノートパソコン/在宅ワーク・事務作業に✨

お値段ご相談ください。

東芝TOSHIBA Dynabook ノートパソコン
画面サイズ...14.5～16.9インチ
【美品】東芝ダイナブック i7 16GB 新品SSD1TB ノートパソコン
CPU種類...Corei5
IdeaPad S340 Core i3・4GBメモリー・128GB SSD・…
OS...Windows11
Win11高性能Corei7＆SSD512GB/メ8G/ブルーレイ/無線/カメラ
メモリ...4～7GB
☆大人気VAIO☆高画質‼GeForce☆爆速‼ i7&SSD☆ゲーミングPC☆
SSD容量...128～255GB
MacBook Pro(13-inch, Early 2011)
特徴...Office 2021

Panasonic CF-SZ6ED3QS i5 8GB 256GB 第7世代

商品の情報

ブランド東芝
商品の状態やや傷や汚れあり

VAIOディズニーアナ雪

美品★小型軽量PC★最新Windows10★SONY VAIO★ブルー

良品！動作良好！2018ハイスペック！高速Corei5！ThinkPad X1

最終価格　くじらや　中古パソコン

【美品】OMEN by HP 15-dh1001TX【RTX2060】【箱あり】

NEC LAVIE ホワイトカラー 高速新品SSD メモリ8G 最新win11

底値！HP ENVY 15 AS134TU i7/16gb/512gb

【美品】希少レアブルー✨初心者おすすめPC✨すぐ使えるノートパソコンSSD

asus ゲーミングノート ROG Zephyrus M16 GU603ZM
初心者や主婦の方、パソコン操作が不慣れな方でも安心の東芝中古ノートパソコンを提供しております⭕設定なしで、到着したらそのまま使用できます→出荷前に最新アップデートまで行います♪⭕即購入可能・早い者勝ちです！⭕最新 Windows11 64bitをインストール・セットアップ済み⭕非喫煙者でペットも飼っておらず、清潔な環境で保管しています⭕ストレージはHDDを新品SSD 240GBに交換してサクサク動く仕様です⭕MicrosoftのOffice2021、Wi-Fiなしで快適ワークを実現！→オフラインでもWord・Excel・PowerPointの作業が可能です♪⭕iTunes、LINE、Skype、Chromeはインストール済み！YouTubeも見れます♪⭕電源アダプターが付属品です⭕キーボードは新品に交換しています♪⭕バッテリーは充電可能です♪⚠️消耗品のため、稼働時間の保証はありません■仕様⭐型番：東芝 dynabook T350/46BW⭐CPU：Core i5 480M 2.66GHz⭐OS：Windows11 Home⭐ストレージ：新品 SSD 240GB⭐メモリー：4GB⭐ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ⭐モニター：15.6型⭐無線LAN ：Wi-Fi4 (IEEE 802.11n)■動作確認項目✅BIOS起動✅Windows起動✅液晶モニター表示 ✅キーボード操作✅Wi-Fi動作✅インターネット接続⭕全国、送料無料です⭕新品ダンボール、丁寧な梱包で発送いたします⭕24時間以内の発送を心がけています→土日祝いつでも発送します♪⭕初期不具合に関しては受取評価前まで対応します (商品到着後1週間以内にお知らせ願います)⭕くわしい保証内容はプロフィールに記載していますので、ご購入前に確認いただけますようにお願いします。⭕お値下げ可能です♪→ご希望価格をコメント願います！画面サイズ...14.5～16.9インチCPU種類...Corei5OS...Windows11メモリ...4～7GBSSD容量...128～255GB特徴...Office 2021

商品の情報

ブランド東芝
商品の状態やや傷や汚れあり

は自分にプチご褒美を Core Windows11 i5 新品キーボード オフィス付き ノートパソコン ノートPC

25分钟前

は自分にプチご褒美を Core Windows11 i5 新品キーボード オフィス付き ノートパソコン ノートPC

¥14,900 ¥12,665

(税込) 送料込み
10
5
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

aabe8c

 1685

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (5)

aabe8c
は自分にプチご褒美を Core Windows11 i5 新品キーボード オフィス付き ノートパソコン ノートPC は自分にプチご褒美を Core Windows11 i5 新品キーボード オフィス付き ノートパソコン ノートPC

ノートパソコン office付き Windows11 超軽量 国産大手メーカー U937シリーズ CPU 第7世代 Core i5 初期設定不要 メモリ8GB 13.3インチ FHD液晶 解像度1920 x 1080ドット ノートPC 日本語キーボード/Wi-Fi/HDMI/有線マウス付き 小型

ノートパソコン office付き Windows11 超軽量 国産大手メーカー U937シリーズ CPU 第7世代 Core i5 初期設定不要 メモリ8GB 13.3インチ FHD液晶 解像度1920 x 1080ドット ノートPC 日本語キーボード/Wi-Fi/HDMI/有線マウス付き 小型


ノートパソコン office搭載 Windows 11 NEC VKシリーズ 高性能CPU 第6世代Core i5 ネットパソコン 2.3GHz/日本語キーボード/15.6インチ/HDMI/無線搭載 ノートPC 有線マウス付き 初心者向け 学生向け 仕事用パソコン ノート

ノートパソコン office搭載 Windows 11 NEC VKシリーズ 高性能CPU 第6世代Core i5 ネットパソコン 2.3GHz/日本語キーボード/15.6インチ/HDMI/無線搭載 ノートPC 有線マウス付き 初心者向け 学生向け 仕事用パソコン ノート


白木/黒塗り ノートパソコン office搭載 【Win11搭載】CF-LX6 シリーズ

白木/黒塗り ノートパソコン office搭載 【Win11搭載】CF-LX6 シリーズ


白木/黒塗り ノートパソコン office搭載 【Win11搭載】CF-LX6 シリーズ

白木/黒塗り ノートパソコン office搭載 【Win11搭載】CF-LX6 シリーズ


省スペース 洗える おしゃれ 富士通 ノートPC A576/15.6型/MS Office

省スペース 洗える おしゃれ 富士通 ノートPC A576/15.6型/MS Office


人気商品】 写真 ノートPC - t-challenge.ro

人気商品】 写真 ノートPC - t-challenge.ro


【笠原一輝のユビキタス情報局】諸君らが愛してくれたVAIO Zに第

【笠原一輝のユビキタス情報局】諸君らが愛してくれたVAIO Zに第

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. は自分にプチご褒美を Core Windows11 i5 新品キーボード オフィス付き ノートパソコン ノートPC
© www.inba.net, Inc.