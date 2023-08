当店だけの限定モデル New ニューバランス balance Gore-Tex 2002RXD スニーカー

ニューバランス

Newbalance

M2002RXD

ブラック

9 1/2 27.5

新品未使用

雨の日も快適なGORE-TEX®を搭載した「M2002R」を、ニューバランスのヘリテージカラーと合わせやすい定番カラーでスタイリッシュに彩りました。

2010年デビューのUSA製「MR2002」からインスパイアされた重厚なデザイン、N ERGYとABZORBを搭載した高性能ソールを組み合わせ、上質なヌバック/メッシュアッパーで仕上げました。

メインカラー···ブラック

人気モデル···new balance 2002

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)、防水、レザー、スエード

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

