高級 CHANEL シャネル 98A P11493V06817 ウールシルク混 クローバーボタン ボトルネック ワンピース 巻きスカート 2点セットです。

カラー:チャコールグレー系

サイズ:40(約L)

▽ワンピース

肩幅 約37cm

身幅 約47cm

着丈 約84cm

袖丈 約48cm

▽スカート

ウエスト 約36cm(平置き)

ヒップ 約49cm(平置き)

総丈 約54cm

※素人寸法の為、参考程度でご検討をお願いします。

言わずと知れた人気ブランド、シャネル。

落ち着きのあるダークグレーカラーのシルク混の

肌触りの良い上質なニット生地に、

クローバーボタンがアクセントの

シャネルらしいお洒落なロングニットワンピース&巻きスカートです。

シンプルなデザインで、合わせやすく

様々なシーン・スタイルにピッタリの魅力的な1着です。

使用感、巻きスカートのボタンの位置を付け替えています。巻きスカート裏地に若干のシミがあります。

使用に問題ありませんが神経質な方は入札をお控えください。

AACD加盟店での購入となります、確実正規品ですので、ご安心ください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

