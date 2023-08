変色、スレあります。

提物、緒締め 面白い珍品です。O56-2

船越保武作 ブロンズ像 少女像 ローラ アンナ 大理石台 2点 M R5841



祥雲堂造 霰打鉄瓶 重さ1726g 東H5-0507☆

常滑焼 名工 片岡静観作 観音菩薩像 仏像 置物 C 4683B

真形羽付釜 釜環付 ♦︎釜師/橋本辰敏♦︎ 共箱 元箱(230427G3)

e2470 真形釜 高橋敬典 共箱 浜松地紋 茶釜 茶道具



茶道具 高岡銅器 般若勘渓作 唐銅 口糸目 建水 共箱 V R4418

三つ足杯 銅製 酒器 高さ約20cm

地龍藏 宝づくし 燗鍋 替え蓋付き

鋳銅 獅子摘み 香炉 祥雲 共箱 銅器 耳付香炉 獅子香炉 茶道具【k2165】



正光作 純銀製 白鷹 置物 ガラスケース付 M R5445

煎茶道具 古鉄 最明庵 象嵌 釜持ち手 時代箱 C 3584

角銅鏡 MA597

特大鉄瓶 囲炉裏

K322 茶釜 『人間国宝 高橋敬典造』『雲龍釜』 共箱 茶道具



唐銅 蓋置 陵雲造 共箱入

煎茶道具 薩摩錫器さつま岩切 登六作松鶴文 茶壷約443g 共箱 M R3879

中国 古銅宣徳銅 虎に寿老人 置物 C 4196



中國古钱,中國銀貨,袁世凱中圓,ネックレストップ。本物。

煎茶道具 明治期 古錫製小判形茶托 五客セット在銘 共箱☆総重427g

輪灯 金メッキ 一対 特級品 最終値下げ



中川万寿 南鐐酒次 共箱 214g トヒカ 東さ5-0614☆2F

金銀、象嵌いり、刀鍔2枚です蔵出し シーサー 金属工芸 唐獅子浄益 古銅一輪生 保存箱 MA641【お値下げしました!】銀製 松竹梅模様 ストロースプーン玉乗獅子 在銘 唐銅製 唐物金属工芸品 置物 オブジェ銀製 物入れ 1客明治中期 天然本翡翠 透彫『唐草鳥文』両天銀簪 純銀刻印 かんざし装飾品時代 唐銅 水指 木箱入【専用】チベット 密教 仏教 アンティーク仏像 千手観音?真鍮製提物、緒締め 面白い珍品です。O56-2