●商品名

品名:TILAK poutnik ナイトコート ヴェンタイル(KNIGHT COAT VTC)

生産国:チェコ

生地:綿100%

販売価格:69,120円

付属品:なし

●色合い

オリーブ。

●サイズ

表記サイズ:S

肩幅:46.0cm(背面で肩の付け根~肩の付け根の直線距離)

身幅:54.5cm(前面で脇の下~脇の下)

袖丈:62.0cm(肩山から袖先まで)

着丈:91.0cm(背面のネック付け根の中心から一番下まで)

※平置きで実寸

※素人の採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。(2394)

●説明

ティラック ポートニクの定番シリーズKNIGHT COATです。

ventile cottonなので防水・防風機能があり、透湿性も高いです。

おまけに軽く、しかも汚れた時には水洗いもできるのでかなり扱いやすいです。

難点はコットン地のアタリが出ることですが、機能的な劣化はし辛い生地なのでどんどん洗ってアタリを出して頂いて大丈夫です。

元値は高額な商品ですが、ACRONYMのデザインでヴェンタイルコットンのコートがこの値段で買えるのは、これでもかなりお値打ちかと思います。

ゴアテックスよりも軽く、コンパクトに持ち歩き出るのでビジネスの雨具としても最適です。

シンプルなデザインでスーツとの相性も良いのでビジネスコートとしてもお勧めです。

前面はダブルジップで、袖はマジックテープ、フードは着脱可能です。

かなり立体的に縫製されたタイトなシルエットでかっこいいです。

身長170で膝上程度の丁度良い長さです。

168~175センチ程度の方に合うサイズ感です。

体型は普通か細身の方が良いです。

アウトドアが好きな方、KLATTERMUSEN、ARC'TERYX、Haglofs、westcomb、Mountain Research等がお好きな方にもお勧めです。

●状態

10中6

使用感は一般的な古着程度にはございますが、特にダメージもなくまだまだ着て頂ける状態です。

全体的にコットン地のアタリがあり、襟裏とセンターベントの縫い目辺りが少し目立ちますが、アタリは出やすい生地なので特にダメージと感じるような状態ではないかと思います。

特に目立つ、汚れ、破れ、擦れ、染みなど…

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ティラック 商品の状態 やや傷や汚れあり

