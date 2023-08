※6月28日、値下げしました。

2007年発売のアベイシングエイプのDCコラボ、「THE FLASH」カラーのスニーカー(28.5cm)と、おまけでマイロのプラモデルのセット販売です。バラ売はしていません。

スニーカーは新品未使用未開封です。この状態で保管してありましたが経年劣化によるプラスチックの変色や日焼けによる劣化があります。神経質な方は購入をご遠慮下さい。かなりレアな商品になると思います。正直16年前の商品(スニーカー)なので加水分解等が考えられます(未確認)。履いて楽しむよりもコレクションアイテムとしてご購入を考えていただけると幸いです。商品詳細は画像にてご確認下さい。商品説明はコメントでは致しません。ご理解の程宜しくお願いします。

スニーカーのおまけとしてマイロプラモデル(新品)を付けさせていただきます。

値段に関しましてはお値引き等は考えておりません。値引き交渉はご遠慮いただきたいと思います。

本当にアベイシングエイプ好きなコレクターの方に購入いただきたいと考えています。

※返品・キャンセルは不可。

※スニーカーメインカラー···イエロー、レッド

購入は早い者勝ちとさせていただきます。取り置き等は致しません。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 新品、未使用

