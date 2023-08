品番 CI0919-113

在庫チェック

23.5cm (0)、24cm(1)、24.5cm(1)

※売り違いの際はご容赦ください。

クラシックなデザインに遊び心あふれるテイストを加えた、ナイキ エア フォースワン AF1。レイヤードのアプローチにより、ブランディングを2倍にし、分厚いミッドソールを搭載。アイコニックなAF1のDNAを際立たせています。

*(注)ご購入前に必ずお読みください!

◆他サイトにも出品している商品です。多少のお時間差にて欠品になることもございます。予めご了承頂ますようお願い致します。

◆ご注文後のキャンセルは他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮ください。

◆【靴箱/梱包に関しまして】

◇新品でも靴箱にダメージ・凹み等がある場合もございます。検品作業が問題なく完了後に、商品の梱包、発送行います。

※(注)細かな見落としもあるかもしれません、念のため神経質な方や、クオリティーを求める方(完璧なお品物)はご購入をお控えください。

◆包装について

無駄な梱包材を減らすことで、環境に配慮するとともに、お届けした際に、なるべくゴミがでないように心がけております。

簡易包装に何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

◆写真について

お客様のご覧になられますパソコン機器及びモニタの設定及び出力環境、 また撮影時の照明等で、実際の商品素材の色と相違する場合もありますのでご了承下さい。

◆ご不明な点がありましたら、お気楽にお問い合わせください。

キーワード

NIKE NEW 新作 新色 芸能人着用 限定 限定品 新作 新商品 カラフル 夏 サマー 秋 運動 スポーツ デイリーシューズ シンプル ファッショナブル メンズ レディース 女性 トレーニング ランニング カジュアル 可愛い ユニセックス 贈り物 ストリートシューズ スケート シューズ ダンクロー メタリック エアマックス ゴールド スポーツ シューズ スニーカー 靴 ボリュームスニーカー 人気 ナイキ レースアップ オススメ おしゃれ バレンタイン カップルスニーカー ペアルック 軽量 カジュアル おしゃれ

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm 商品の状態 新品、未使用

