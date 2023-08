数ある商品からご覧頂きありがとうございます

☆フォロー割しております☆

ご購入前にプロフィールをご覧になってからご購入頂けると幸いです(^ ^)

■オススメのポイント

大人気シュプリームのバンダナ柄、ボックスロゴ!!!

■ブランド

Supreme

シュプリーム

■商品名

USA製

半袖Tシャツ

Bandana Box Logo Tee

■色柄

グレー 灰色

ボックスロゴ

バンダナ柄 ブルー

■素材

コットン90%

ポリエステル10%

■表記

メンズ L

170cm着用感 XL相当

大きめの作りになってます

実寸を参考にしてください。

■平置き実寸サイズ(単位:cm)

着丈:約76

肩幅:約51

身幅:約59

袖丈:約23

素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。

■状態

比較的美品です。

多少の使用感はありますが、目立つ傷や汚れはなくまだまだ着て頂けます。

※古着故の使用感や細かな汚れ古着特有の匂い等があります。古着にご理解のない方のご購入は控えてください。又撮影環境や使用端末によって色味に若干の差がある場合があります。

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。また、ご購入前にプロフィールをお読みください。

#古着

#USED

#シュプリーム

#supreme

#ボックスロゴ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

