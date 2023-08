95年製のリーバイス550。

ボタン裏575。

太めのワタリ、テーパードシルエットが特徴です。人気のサイズそしてブラックカラーですのでお探しの方は是非ご検討よろしくお願いします。

(年代) 97年

(生産国) アメリカ

(素材) デニム

(カラー) ブラック

(表記サイズ) W38 × L30

(実寸サイズ) W36 × 29 1/2

ウエスト 92cm

股上 32.5cm

ワタリ 35cm

股下 75cm

総丈 105cm

裾幅 19cm

※測り方により誤差が生じる場合があります。

(コンディション)

目立つ汚れ、ダメージはなくコンディションは良好です。

( 発送方法 )

送料無料

・らくらくメルカリ便にて発送いたします。

カラー···ブラック

人気モデル···リーバイス 550

シルエット···テーパード

デニムカラー/デザイン···ブラック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

