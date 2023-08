安いそれに目立つ Samba adidas OG 25.5 Sporty&Rich スニーカー

Sporty & Rich × adidas Samba OG "Blue Rush"スポーティ アンド リッチ × アディダス サンバ OG "ブルーラッシュ"

サイズ: 25.5cm

シューレースクロージャー

レザーアッパー

テキスタイルライニング

ラバーアウトソール

商品番号:IE6975

色:ブルーラッシュ/クリームホワイト/ガム

#Samba Team

#サンバチーム

#ヴィーガン

#在原みゆ紀

#柴田ひかり

#supreme

#sambaadv

adidas samba og

アディダス サンバ og

在原みゆ紀

柴田ひかり

スタイリスト私物

1LDK

Creek

ENNOY

JJJJound

AURALEE

DAIWA PIER39

Diaspora skateboards

samba samba classic samba og MUNCHEN

サンバ ミュンヘン

Adidas Skateboards

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

