衣類整理のため、出品します。

60年代 アメリカ製 juster's ペイズリー 開襟 ボックスシャツ



表記サイズ LL

肩幅 51

身幅 58

袖丈 64

着丈 81.5cm

素人採寸ですので、若干の誤差はご了承下さい。

中古品ですので、ご理解ください。

※大きなダメージや汚れなどは見られない#美品 かと思います。

#パパスプラス イタリアの#CANCLINI (#カンクリーニ )社の#麻 のチェック#ボタンダウンシャツ です。素材上若干色むらがありますが、目立つダメージなどは見られないです。

#ピンク と#ネイビー の#ブロック #ギンガム #チェック の#シャツ です。

色味と素材は画像4枚目を参照ください。

購入前のコメントは不要です。#即購入可

ご質問は可能な限り返答いたします。

即購入いただいても問題ありません。

※離島にお住まいの方は、送料の兼ね合いもあるため、ご相談いただけますと幸いです。

#アイビー

#ジェイプレス

#メンズ

#ラルフローレン

#ラルフ

#RRL

#ダブルアールエル

#デニムアンドサプライ

#タータンチェック

#二重織り

#ビンテージ

#ヴィンテージ

#ワークシャツ

#90年代

#古着

#コットン

#ネルシャツ

#フランネル

#チェック

#レギュラー古着

#アメトラ

#ポールスミス

#ラコステ

カラー···ピンク

シャツ種類···BDシャツ(ボタンダウン)

袖丈···長袖

柄・デザイン···チェック

襟···ボタンダウン

素材···麻(リネン)

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド パパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

