優先配送 JACQUARD keboz STRIPE POLO KNIT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

実物は思ったよりも良く数日悩んだのですが、お金を捻出するために泣く泣くの出品です。
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ENNOY 3PACK T-SHIRTS (WHT/BLK/GRY) エンノイ
ジップ部分のロゴの金属は窪塚洋介が着てるように中に折り込むことも出来ます。
【新品未使用】GDC LOGO T-SHIRT ガルドン ロゴ Tシャツ TEE
[新品] ステューシー x kostas seremetis T-シャツ （L)
ジップを半開きにしても襟部分が自立するくらいには肉厚です。
90s ナイキ ゴルフ リブえり付き 刺繍 Tシャツ 紺 M ビッグシルエット
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ケボズ
|商品の状態
|新品、未使用
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実物は思ったよりも良く数日悩んだのですが、お金を捻出するために泣く泣くの出品です。ジップ部分のロゴの金属は窪塚洋介が着てるように中に折り込むことも出来ます。ジップを半開きにしても襟部分が自立するくらいには肉厚です。#keboz #ハーフジップ#カーハート#carhartt#supreme#stussy
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ケボズ
|商品の状態
|新品、未使用