新規購入 DWELLER nonnative CHINO black 1 TROUSERS デニム/ジーンズ

nonnative 39th
KAPITAL country ボーン刺繍パンツ ウエポン 5P CISCO
“black pack vol.1”の
未使用▪66前期
NN-P3971 DWELLER CHINO TROUSERS USUAL FIT C/P TWILL STRETCH VW です。
D&Gビンテージジーンズ
汎用性あるモデルなのですが、数も少なく即完売だったようです。
レア 90s FUBU デニム ストリート 極太 ヒップホップ 刺繍ロゴ W40
サイズ1のブラックです。
Levi’s 606 Big-E 60s
数回のみの着用ですが、チノ素材なので、画像では伝わらない程度のあたりがあります。
リーバイス LVC 501XX 1966年トルコ製
フリマなどには出ない商品だと思います。
ポーラースケート ビッグボーイ 美品
宜しくお願い致します。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ノンネイティブ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ノンネイティブ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり