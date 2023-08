新年の贈り物 MAURO de BARI マウロディバリ 1730 レザーサンダル (新品) サンダル

◆ 『MAURO de BARI』マウロディバリ

ビルケンシュトック kyoto

1730 レザーサンダル

クロックス 希少フロントコートサンダル



N.HOOLYWOOD サンダル



44 SACAI 22SS ピアス レザー サンダル 定価69300円 新品

◆サイズ:41(26.5 程度) [made in ITARY]

ジミーチュウ jimmy choo サンダル 26cm



HERMES レザー × キャンバス コンビ サンダル / エルメス



エンダースキーマ cheak black

◆状態:Sランク[新品:外箱]

新品 NIKE AIR MORE UPTEMPO SLIDE "Black"

⚠︎外箱にダメージがある場合がございます。予めご了承ください。

STEVE MONO グルカサンダル steven alan 42 ブラウン



アメリカ製 JUTTA NEUMANN "SIMONE" D8 シモーネ



名作【Jutta Neumann】 HERMES

◆カラー:Nero

HERMES エルメス サンダル イズミール



即完売品 sacai サンダル 41



SnowPeak TOKYO DESIGN STUDIO New Balance

◆その他:online store購入[定価¥22,000-]

yeezy slide サンダル イージー 新品未使用 正規品



adidas eqt93 sndl サンダル ブラック 27.5



26cm NIKE AIR MORE UPTEMPO SLIDE

◆説明

フォームランナー YEEZY Foam Runner "Clay Taupe"



BIRKENSTOCK ビルケン BOSTON ボストン サンダル 40

40%OFF!!

海外限定 コンバース ワンスター サンダル スウェード / CT70 チャック



adidas yeezy slide pure イージー スライド ピュア

やや厚みがあり、シャークソールの様な形が特徴のソールを使用したメンズモデルです。

再値下 新品未使用 BALENCIAGAレザーサンダル42

MAURO de BARIのレザーは未加工の牛革を型取りした後、手作業で天然色素を徐々に染め上げ、再度手作業で刷毛による色付けをし、仕上げには、外気に触れさせ乾燥させる“TUFFATO”と呼ばれる手の込んだ加工が施されています。

goyemon unda 限定値下げ中

足馴染みや履き心地はもちろん、夏の足元に使用しやすいレザーサンダルとなっております。

完売品/ビルケンシュトック×ビームス「ボストン」サイズ42 極美品



Lotta Volkova Trefoil Mules



ビルケンシュトック 41 チューリッヒ

◆ブランド紹介

YEEZY SLIDE PURE GZ5554 初期 希少 28.5cm



padrone 革スリッパ パドローネ

<MAURO de BARI/マウロディバーリ>

NIKE ウィメンズAIR マックス KOKO ココ サンダル 28㎝

南イタリアのプーリア州のバーリ地方に拠点を置く "MAURO de BARI"(マウロ・デ・バーリ)は2009年春夏にデビューしました。50年以上に渡り、伝統と斬新さとが融合した質の高い製品を創り出してきた熟練の職人たちが、一貫した手作業で市場のニーズに対応してきました。現在では生産性と難易度の高さで多くの企業では行われていない独特の加工によって「トゥッファート」と呼ばれる色味を表現。サンダルのみにこだわってきた品質の高さが人気のブランドです。

新品未使用 27cm Reebok BEATNIK リーボック ビートニック



Dr.Martens/MIE JORGE



LEMAIRE 22SS LEATHER BACK STRAP SANDAL



【美品】PHILEO フェイクレザー スリッポン サンダル

※お値下げ交渉、ご質問等ございましたら、コメントにてお気軽にどうぞ。

VIBRAM® レザーサンダル トラックソール ブラック 44(28.3cm)



Birkenstock tatacoa/ビルケンシュトック タタコア

※ プロフィールを必ず一読した上でご検討・お手続きをお願い致します。

NIKE Labo ACG フリーリフトサンダル



未使用品 ビルケンシュトック ラムゼス HTC スタッズ 別注

※ メンズ商品だけでなく、ウィメンズ、ユニセックスの商品も取り扱っておりますので、宜しければお立ち寄りくださいませ。

Teva Snowpeak 限定 ハリケーン XLT 2 サンダル 28cm



☆美品 ヴァレンティノガラヴァーニ 厚底 ストラップ サンダル 黒 イタリア製

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド マウロディバリ 商品の状態 新品、未使用

◆ 『MAURO de BARI』マウロディバリ 1730 レザーサンダル ◆サイズ:41(26.5 程度) [made in ITARY]◆状態:Sランク[新品:外箱]⚠︎外箱にダメージがある場合がございます。予めご了承ください。◆カラー:Nero◆その他:online store購入[定価¥22,000-]◆説明40%OFF!!やや厚みがあり、シャークソールの様な形が特徴のソールを使用したメンズモデルです。MAURO de BARIのレザーは未加工の牛革を型取りした後、手作業で天然色素を徐々に染め上げ、再度手作業で刷毛による色付けをし、仕上げには、外気に触れさせ乾燥させる“TUFFATO”と呼ばれる手の込んだ加工が施されています。足馴染みや履き心地はもちろん、夏の足元に使用しやすいレザーサンダルとなっております。◆ブランド紹介<MAURO de BARI/マウロディバーリ>南イタリアのプーリア州のバーリ地方に拠点を置く "MAURO de BARI"(マウロ・デ・バーリ)は2009年春夏にデビューしました。50年以上に渡り、伝統と斬新さとが融合した質の高い製品を創り出してきた熟練の職人たちが、一貫した手作業で市場のニーズに対応してきました。現在では生産性と難易度の高さで多くの企業では行われていない独特の加工によって「トゥッファート」と呼ばれる色味を表現。サンダルのみにこだわってきた品質の高さが人気のブランドです。※お値下げ交渉、ご質問等ございましたら、コメントにてお気軽にどうぞ。※ プロフィールを必ず一読した上でご検討・お手続きをお願い致します。※ メンズ商品だけでなく、ウィメンズ、ユニセックスの商品も取り扱っておりますので、宜しければお立ち寄りくださいませ。宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド マウロディバリ 商品の状態 新品、未使用

BIRKENSTOCK Arizona アリゾナ Waxyleather箱付 新品未使用 BIRKEN STOCK Zurich チューリッヒ 40新品未使用 モアアップテンポ スライド サンダル モアテンadidas Handball Spezial ハンドボール スペツィアル【新品】MAURO de BARI マウロデバーリ★グルカレザーサンダル 42