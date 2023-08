美品

ローラアシュレイ 大きいサイズ ロング丈 ワンピース 薔薇 花柄 水色 13

レリアン 7号ですがゆったり

ヒステリックグラマー ローリングストーンズ ワンピース アロハ シャツワンピ



早い者勝ち!希少品!HARE プリーツキリカエワンピース

平置きサイズ確認願います

⚠️紐無し ミナペルホネン セレモニー etude ワンピース 36



美品✨グレースコンチネンタル ロングワンピース ボタニカル サイドリボン 36

ネイビーとレースが大好き

カエン kaene クロシェレースマキシワンピース ウェディング 34



herlipto lace trimmed floral dress 初期品

気分次第でリボンの結び目

新品タグ付き AMERI vintage 2WAY AMANDA DRESS

前後て雰囲気変わります

アメリヴィンテージ 4WAY DIVERSITY DRESS



ラグナムーン ワンピースドレス モカ

ネイビーのとても上品なワンピースです

Her lip to(ハーリップトゥ) ワンピース



スナイデル snidel バックスリットシャツワンピース

両サイドにポケットあります

【レア】新品 ジェーンマープル JaneMarple タータンチェックワンピース



セルフォード ボリュームフリルタイトワンピース

試着程度でサイズアウト

ナイスクラップ NICE CLAUP マルチwayワンピース ピンク



【1回着極美】UN3D. ベーシックコクーンニットワンピース RED F

スリーシーズン着用可能

IENA 【KALANCHOE/カランコエ】別注 DRESS / ワンピース



ameri vintage many way tulle veil dress

1枚あると頼りになるワンピース

アニュアンス スキッパーネックスリットスリーブフレアワンピース



極美品ꕥマックスマーラ ロング丈ワンピース 大きいサイズ ストライプ フレア

レリアンご愛用者様でしたら

新品未使用 アミティエのワンピース 3

出品価格にご納得していただけるかと・・・

Y’s ドレス



todayful ペイシルパイルドレス サイズ36

平置きサイズ

Christian Wijnants クリスチャンワイナンツ ワンピース 34

肩幅37センチ

cocoon long one-piece(コクーンロングワンピース

脇下47センチ

LAGUNAMOON ★ LADYレースマーメイドワンピース ラグナムーン M

ウエスト42センチ

M ミッソーニ スプリングワンピース

腰回り51センチ

SNIDEL スナイデル 長袖 ロングワンピース 総柄 プリーツ Aライン

タックが閉じた状態です

カットオフワンピース

総丈104センチ

SHENERY シーナリー ハイウェスト切替プリントマキシドレス ブラウン



フレイアイディー S〜Mサイズ ロングワンピース

素人採寸の為多少の誤差が有ります。

Ameri vintageオケージョン レースワンピース 結婚式



Proportion Body Dressing♡ふわふわアンゴラ混ニットワンピ

気を付けて検品していますが見落としが有りましたら御容赦下さい、あくまでも中古品と御理解頂きまして宜しくお願い致します

monamour マーメイドスカートトップスセットアップ【khaki】



ABITOKYO▪️麻ライクウエストマークフレンチスリーブロングワンピース▪️黄緑色

お色に関してですが、お色の表現がなかなかうまくいきません

E アトリエドゥサボン atelier du savon 花柄 ロングワンピース



Y's ワイズ ワンピース デニム サロペット ジャンパースカート グレー

気になる方はご購入前にコメントいただければ幸いでございます

evam eva リネンロングワンピース



jonnlynx ジョンリンクス kimono dress

画像を確認していただき、御納得の上、ご購入願います

エルメス Hermès リネンコットン ワンピース



♡新品未使用♡マッキントッシュ♡ ロングワンピース スカイブルー 36

他にもレリアン、23区、自由区、リフレクト、INDIVI、OFUON、tocco closet 、SM2、Lugnoncure、エフデ、COMPTOIR DES、ZARA, COTONNIERS、SHIPS、

Ogue chiffon set あざと シフォンセットアップ

バーバリー ロンドン、バーバリーブルーレーベル、ラコステ、トミーフィルガー、AVIREX、TALBOTS、ローズティアラ、プリマクラッセ、フェイラー、キタムラ、シンクビー、fitfitなど出品しています

ルシェルブルー ミモレ丈ワンピース S 黒 レース素材 ほぼ未使用 秋コーデ



ギンガムチェックが可愛いロングワンピース ◡̎ 作家さんリネン

質問があればお気軽コメントして下さいませm(_ _)m

【のーの様お取り置き】 merlot plus ストライプフラワー柄ワンピース



ARGUE Linem-Cotton Dress リネン 麻 ドレス

小さく畳んでの梱包になります

◆新品 IENA ラミーマキシワンピース ベルト付き インナー付き グレー 36

ご理解願います

【未使用品】Grace Class 切替ワンピース



新品 未使用 デプレ トゥモローランド マキシワンピース 青 ブルー 36 春夏

卒園式、卒業式、入園式、入学式、お食事会

ホコモモラ オズの魔法使い ロングワンピース

にいかがでしょうか

新品タグあり❁Paisley Cotton Lace Long Dress



新品タグ★ snidel ボウタイプリントワンピース

カラー...ネイビー

夏ドラ summer one piece 21

柄・デザイン...裾レース

RIVE DROITE 【神山まりあさんコラボ】バイカラーワンピース【新品】

袖丈...半袖

ミナペルホネン ワンピース シルク 絹 花柄 フラワー

季節感...春, 夏, 秋

美品レリアン 7号ですがゆったり平置きサイズ確認願いますネイビーとレースが大好き気分次第でリボンの結び目前後て雰囲気変わりますネイビーのとても上品なワンピースです両サイドにポケットあります試着程度でサイズアウトスリーシーズン着用可能1枚あると頼りになるワンピースレリアンご愛用者様でしたら出品価格にご納得していただけるかと・・・平置きサイズ肩幅37センチ脇下47センチウエスト42センチ腰回り51センチタックが閉じた状態です総丈104センチ素人採寸の為多少の誤差が有ります。気を付けて検品していますが見落としが有りましたら御容赦下さい、あくまでも中古品と御理解頂きまして宜しくお願い致しますお色に関してですが、お色の表現がなかなかうまくいきません気になる方はご購入前にコメントいただければ幸いでございます画像を確認していただき、御納得の上、ご購入願います他にもレリアン、23区、自由区、リフレクト、INDIVI、OFUON、tocco closet 、SM2、Lugnoncure、エフデ、COMPTOIR DES、ZARA, COTONNIERS、SHIPS、バーバリー ロンドン、バーバリーブルーレーベル、ラコステ、トミーフィルガー、AVIREX、TALBOTS、ローズティアラ、プリマクラッセ、フェイラー、キタムラ、シンクビー、fitfitなど出品しています質問があればお気軽コメントして下さいませm(_ _)m小さく畳んでの梱包になりますご理解願います卒園式、卒業式、入園式、入学式、お食事会にいかがでしょうかカラー...ネイビー柄・デザイン...裾レース袖丈...半袖季節感...春, 夏, 秋

