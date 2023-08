【海外限定】 古着Bob Mackie スエードレザー切り替えデザインニット ニット/セーター

古着だと刺繍アイテムに定評のあるアメリカのファッションデザイナーである、ボブマッキー氏のスエードレザー切り替えのリブニットジャケットです。

高円寺で約5万円で購入しました!

・胸部分にあるデザインがかなり目に止まります。

・レザーには刺繍が施されており、インパクトもありながら可愛らしい印象

・短丈細身となっているので、縦に綺麗なシルエットで着ることができます。

・身長171センチ普通体型の私は最後の画像のように着たりもしました。

・3シーズンで使い分けることができ、シャツにネクタイをして上に羽織るでもよし、冬であればアウターの中に差し込みアクセントを入れるのも良いでしょう

・ジッパーをあげることでトラックジャケットのように着ることもできます。

・生地自体そこまで厚くないため気温調節がとてもしやすいです。

・寒い日もまだあります、ぜひご検討ください!

今のところ値下げは考えておりません、申し訳ございません。

明日には商品を取り下げる予定です...

即購入大歓迎です!

カラー···ブラウン

袖丈···長袖

柄・デザイン···その他

素材···ニット

季節感···春、秋、冬

#古着男子

#古着女子

#古着

#ボブマッキー

#BobMackie

#ニット

#アウター

#トラックジャケット

#春服

#秋服

#冬服

#刺繍

#デザインニット

#デザイン

#スエード

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

